自由廣場》惡法闖關後 行政權更應捍衛憲政底線！

2026/02/01 05:30

◎ 余夢蝶

藍白陣營在完全未審議中央政府總預算的情況下，卻接連於立法院三讀通過《衛星廣播電視法》、《不當黨產處理條例》及《立法院組織法》等高度爭議修正案。這已非單一政策歧見所能概括，而是一場結構性的憲政倒退，正逐步侵蝕台灣民主制度的根基。

從法律結構觀察，三項修法皆呈現高度的「個案導向」與「既判力破壞」特徵。《衛廣法》修正實質鬆動黨政軍退出媒體的核心原則，使原本不符換照要件者，得以藉由訴訟程序拖延監理，持續占用稀缺且具高度公共性的廣電頻道資源，對新聞自由與媒體獨立構成實質侵害；《黨產條例》修正則更為嚴重，公然逆轉司法院釋字第七九三號已確認合憲的制度設計，為特定附隨組織量身打造解套條款，讓已進入司法程序、甚至部分確定的國產返還案件，面臨遭立法「翻案」的荒謬風險。

至於《立法院組織法》修正，將公費助理薪資與相關支出重新定性為「立委補助費用」，不僅與最高法院既有實務見解明顯牴觸，更可能在刑法適用上製造制度性破口，使「冒領」、「虛報人頭」等行為游離於既有貪污制裁體系之外。這樣的修法，並非制度精進，而是對法治根基的系統性拆解。

面對這一連串倒退立法，行政權若僅止於「表達遺憾」，無異於自我放棄其憲政責任。依憲法與權力分立原理，行政院本即負有維護憲法秩序、基本權利與轉型正義的積極義務。對於明顯違反比例原則、侵害公共財產、破壞司法判決穩定性的不公不義法案，在惡法既成的情況下，行政院長選擇「不副署」，不僅有法律依據，更是對憲政秩序的必要回應。

事實上，憲法增修條文早已設計明確的民主解方。倘若立法院認定行政院長未副署屬於違憲或失職，自可依法提出不信任案，交由最新民意作出裁決。若一方面拒絕行使憲政機制，另一方面卻要求行政院為問題法案背書，這樣的作為，才是真正背離憲政精神。

當立法權選擇為特定政黨、特定個案開啟制度後門，行政權若再選擇沉默，憲法便只剩下形式存在。此刻的不副署，不是挑戰國會，而是行政權履行其最低限度憲政責任的必要行動。

（作者為法務人員）

