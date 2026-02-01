自由電子報
自由廣場》鄭麗文「豪賭」把台灣當籌碼？！

2026/02/01 05:30

◎ 不孝

當台海風險升高，最廉價的口號叫「和平」；最昂貴的代價，常藏在被擱置的國防預算與被神話的會面行程裡。英國《經濟學人》日前專訪中國國民黨主席鄭麗文，稱她正押上「最大豪賭」：一邊反對擴大軍事支出、以「合理」之名擋軍購；一邊宣稱任內最重要任務是推進台海和平，盼儘早與習近平對談、建立長期和平框架，甚至規劃「先陸後美」的出訪節奏。問題不在她能否見到習近平，而在她把「見到」本身當成安全的替代品。

然而刺眼的是，她把台灣人的身份敘事推向單向結論——要求社會接受「自己是中國人」這類命題。若身份先被鎖死，和平框架就很難是對等安排，更像先把答案寫好，再把不同意見貼上「好戰」標籤。於是，軍備被道德化成挑釁，談判被浪漫化成萬靈丹，剩下的只是誰更會講故事。

這不是台灣第一次看到這套劇本！二〇〇〇年代初期「特別軍購預算」久卡立法院，爭辯表面是程序與價格，實質卻牽動台灣對外傳遞的決心與分裂訊號。如今，規劃多年期的國防特別預算又在程序委員會反覆受阻，連總統也公開呼籲停止卡案；安全議題被壓縮成數字攻防與政治秀場：誰更反戰、誰更敢談、誰更能「被接見」。近期圍繞「進京門票」「交換條件」的口水，更凸顯社會的不安：當安全被視為可交易的入場券，民主辯論就會被迫在恐懼與道德審判間撕裂。

對內，這種敘事製造的是二元對立；對外，傳遞的卻是多重訊號。對支持者，它被包裝成反戰良心；對北京，它可能被解讀為內部自我拆解的窗口；對國際夥伴，它則像是一種自我製造的不確定性——不是因為台灣不想和平，而是因為「和平」被拿來反向證明「不必強化防衛」。同一個動作，在不同受眾眼中被轉譯成相反意義，正是台海最危險的誤判溫床。

偏偏，談判若缺乏可驗證機制，承諾就只剩宣傳價值。當北京反覆強調「統一」是不可阻擋的趨勢，且以演訓與灰色地帶施壓當作背景音，任何要求社會相信「削弱自身防衛」能換到「對方降低壓力」的論述，都必須拿出可檢驗的路徑：承諾如何被核對？違約成本由誰承擔？失敗時責任如何追究？否則，希望只會變成麻痺。

《經濟學人》說「豪賭」，其實提醒的是台灣民主的自我考驗：當政黨競爭把「和平」與「防衛」硬切成零和，公共理性就會被話術劫持。豪賭真正押上的，不是某次鄭習會，而是台灣是否會把「可追責、可驗證」的安全常識，拱手讓位給「被承諾」的心理安慰。

（作者為退休人士）

