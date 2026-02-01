自由電子報
自由共和國》蕭新煌／台灣可做為印太NGO中心

2026/02/01 05:30

外交部長林佳龍日前出席第6屆「NGO領袖論壇」，會中與來賓們合影。（資料照）外交部長林佳龍日前出席第6屆「NGO領袖論壇」，會中與來賓們合影。（資料照）

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長、總統府資政

外交部日前舉辦一場「NGO領袖論壇」，分就經濟外交、價值外交和同盟外交三個三目標，邀請台灣產業界公會、慈善和倡議NGO，及智庫代表申論不同NGO在打造安全韌性供應鏈、推動民主、自由人權與人道的國際合作和深化民主盟邦的安全韌性鏈結等對外關係可以發揮的功能。

我樂見此一論壇肯定NGO的外交貢獻，更認同林佳龍部長宣布外交部正計劃在台北成立「台灣INGO中心」，期許台灣的NGO對外角色能透過此一中心的國際NGO交流合作而及積極與有效。其實，在去年三月的第八屆玉山論壇中，台灣亞洲交流基金會就已與外交部攜手鼓吹倡議此一「台灣INGO中心」的成立。不到一年，部長就公告將落實此一倡議，我們深感欣慰和興奮。

我了解，外交部的構想是吸引和邀請知名以國際為宗旨和取向的國際非政府組織（INGO）來台灣設點，做為他們擴展印太地區的據點和樞紐。如此一來台灣就可順勢成為印太地區INGO的中心。據悉，外交部已吸引十三個INGO來台，另有卅七個正在洽談。若順利成功，台灣就會有五十個知名INGO將台灣作為它們在印太發展的樞紐，大大提高台灣在全球NGO界的知名度和地位。

台灣的公民社會組織和NGO發展經驗，在整個亞太來說，本來就有它的獨特性和優異性。從一九八〇年代開始，台灣的公民社會NGO都是獨立自主的出現，未受國際組織資助，有明顯的本土色彩性格，卻又積極與全球公民社會接軌與交流。台灣的公民社會當中，有呼籲和推動民主轉型和社會改革的倡議型NGO；又有行善國內外的慈善福利型NGO和佈施全球的國際援助發展行動；更有愛鄉土，深耕地方的社區型NGO。台灣可說是已發展出多元、豐富和完整的NGO地景。在印太各國，並不多見。

基於以上觀察，我極力主張在外交部籌劃設置的「台灣INGO中心」，不應只是一個讓駐台的INGO自行活動和拓展業務的空間而已，更應是被責成去結合台灣本土重要NGO的經驗和活力，共同打造出一種新而特有的國際組織力量，提升此一在台灣的INGO中心成為印太地區獨有的NGO交流、資源和培訓中心。如此一來，獲益的不只是來台駐點的那些INGO。所有印太地區，包括東北亞、東南亞、南亞、南太平洋友好國家的NGO幹部均可善用此一中心，相互切磋學習交流，並接受由台灣NGO和駐台INGO共同規劃的訓練課程和現場實習經驗，以強化他們的工作能量，甚至提出共同倡議。

台灣NGO的組織能量發展經驗已到達某種成熟的水準，有條件也有資格出面承擔此一有助於印太NGO發展的全球責任。其實外交部和美國在台協會在過去三年也已經資助「台灣海外援助發展聯盟」（Taiwan AID）舉辦NGO Fellowship（NGO培訓獎助計畫）。迄今只有來自印太十五國，共卅七位學員來台接受此培訓獎助。我很榮幸每年均受聘擔任教席、講授「台灣四十多年來NGO的發展和特色」課程，每年我都親眼目睹那些印太NGO學員來台交流時的興奮和感激。

台灣亞洲交流基金會也將於本年下半年，舉辦「印太NGO大會」（Indo-Pacific NGO Congress），以呼應和接續外交部上述設置「台灣INGO中心」政策宣示的熱度。更希望有助於此一印太中心的具體規劃和落實。

