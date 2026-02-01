自由電子報
自由共和國》鄭秀玲／ 2年來黃國昌與藍白委 阻礙國家進步的毒瘤

2026/02/01 05:30

從政初衷是進立法院看王金平和柯建銘總召喬事，然而他當上總召這二年來所造成的立法品質低落卻是歷屆之最。（資料照）從政初衷是進立法院看王金平和柯建銘總召喬事，然而他當上總召這二年來所造成的立法品質低落卻是歷屆之最。（資料照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

立法院1月30日進行本會期最後一次院會，將離開立法院的立委黃國昌上主席台找院長韓國瑜合影。（資料照）立法院1月30日進行本會期最後一次院會，將離開立法院的立委黃國昌上主席台找院長韓國瑜合影。（資料照）

過去兩年來國人在賴總統領導的執政團隊下，把握AI時代龐大商機和更多元貿易市場交易，屢創經濟奇蹟。國際貨幣基金預估我國二〇二五年在人均GDP將超過日韓。台股指數近日已創歷史新高，超過三萬二千點，市值更逾一百兆台幣，是全球第七大股市，超越法德。

我曾於二〇一九年九月擔任時力立委。彼時我已在國內外政府工作及國內外大學教書逾卅年，且有產經及區域計劃專業。我仍每天工作超過十小時認真審查預算案及提法案等，因此深知立委的職責及所需專業。當時和我共事的黃國昌也極認真問政。我們均獲公督盟評選為優秀立委。

因此，我本於客觀內行立埸，特於黃國昌卸任民眾黨立委兼總召之際說明當國人努力拚經濟，他及藍白立委們過去這二年來如何成為阻礙國家進步的毒瘤，他們的立法品質是歷屆立委中最差。

國民黨是最大在野黨，有十四位縣市首長及五十二席立委，若理性問政，未來有可能重返中央執政。不幸的是朱主席竟任命專業不足、品德瑕疵且屢見國台辦的傅崐萁任總召，是國民黨立委們失職失能的最致命錯誤決定。

傅崐萁夫婦將公家資源只服務其樁腳、不顧花蓮人的投機流氓方法，輪流任立委和縣長建立了長達廿四年牢不可破的傅氏王朝。可悲的是傅當總召二年來，繼續其流氓作風，將國家資源只綁椿給特定族群及特定地區，犧牲國人福祉及國安，在所不惜。

而選民原冀望黃國昌所率之民眾黨八席立委可扮演安全閥的把關角色，督促藍綠守護國家。不料因黃國昌在加入民眾黨後，覬覦國民黨地方組織及人脈，以利其圖謀大位的貪念（從他入黨迄今，無一日不在批評賴總統可見一斑）竟選擇和他過去瞧不起的傅總召緊密合作，依循傅的流氓作風，夥同過去他最想打倒的國民黨立委們，做出諸多過去在馬蔡政府完全執政時都不敢做的邪惡毀台行為。

他們自大狂妄，一昧將立法權凌駕於行政權、司法權及監察權之上；將私利置於人民及國家利益之上。而縱容他們胡作非為的韓國瑜院長和藍白立委們難辭其咎，保持靜默不加阻止抗議的藍白地方首長及黨員們則是共犯。

吾人簡要列舉藍白的惡行如下：

一、於第一會期忙於提出違憲擴權法案及惡意癱瘓憲法法庭：在黃國昌總召不斷咆哮下，未經委員會討論下，藍白立委們即火速通過自我擴權的立委職權行使法及刑法修正案，其中第廿五條規範官員不得反質詢，否則將依法送辦。最後被憲法法庭裁定違憲。他們進而惱羞成怒去修正《憲訴法》提高判決門檻人數，導致憲法法庭失去對行政與立法權的制衡功能。行政院隨即依新法兩度提出大法官人選（其中不乏適任者）國民黨均不予通過。

二、於第二預算會期藉故拖延預算案，以致亂刪及超刪中央總預算：藍白介入行政權施壓行政院要編入提高原民禁伐補償金（為了傅總召爭取原民選票），才要審預算，以致拖延數月後，才於會期最後數日連夜亂刪、超刪總預算。

三、於第三會期除了黃國昌忙於瞎挺柯P官司案，抹黑賴總統司法迫害，製造仇恨值，分裂社會外，藍白立委們在第二會期粗暴通過的財劃法有三項問題：（a）公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有三四五億元無法完全分配；（b）事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；（c）調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成富者越富、城鄉差距更大。因此，行政院提出二修財劃法版本，但被藍白拒絕了。

四、於第四預算會期不排審中央政府總預算及國防軍購特別預算案，卻通過爭議法案：在韓院長縱容下，傅黃兩總召更要脅行政院要依其所好幫特定族群加薪等，他們才要審今年度中央總預算，此舉已違反憲法第六十三條及《立法院職權行使法》規定，立委審查行政院所提預算，具審議、刪減及凍結權，但不得增加支出。總預算本應於會計年度開始一個月前（通常為十一月底）議決，但他們已創有史以來的最爛立委，到今年一月卅日會期結束日，仍未排審。

在二〇一九年黃任時力立委時，行政部門曾提出一項國防特別預算，即依據「新式戰機採購特別條例」編列「新式戰機採購特別預算案」。最後立法院三讀通過。當時他和國民黨均支持，如今我國國安問題更為險峻，藍白立委們卻不將行政院的國防軍購案排審？

由上可知藍白立委們依法該做的預算審查及大法官人選審查等都擺爛，藍白卻強闖侵害行政權爭議法案（不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案及立委助理費案）修法三讀通過。

他們是前所未見的薪水小偷，每位立委每年可用國家資源近千萬元！更不斷以未討論的「逕付二讀」方式，破壞立法院已建立的委員會中心制。

吾人除呼籲國人支持行政院採取合法、合憲的作為與救濟手段，處理剛通過的爭議法案外，更強烈譴責黃國昌。

黃在學運後從政初衷是進立法院看王金平和柯建銘總召喬事，然而他當上總召這二年來所造成的立法品質低落卻是歷屆之最，更讓看清他自私政客的真面目，即連總預算都膽敢拒排審、不斷違反立法程序正義、只在乎私利、製造社會分裂、忙於擴權、鮮少提出建設性安居樂業法案等，他不但背叛了自己良知，更違背選民負託，已完全不配從政！

