自由廣場》這些孩子如冬陽 照見人心的微光

2026/01/31 05:30

◎ 魏世昌

這兩天，街頭湧動著兩股動人的暖流，如同寒冬裡的陽光，照進人心。一則是在高雄鳳山，一名國中生牽著腳踏車，在繁忙路口陪著身障者慢慢過街；另一則是在宜蘭河濱公園，三名原要打球的男孩，發現一位遭攻擊、滿頭血的老先生。面對驚悚與未知風險，這群孩子沒有離開，而是選擇留下來陪伴、報警，直到救護車抵達。這些舉動勝過千言萬語的說教，證明了良善才是教育中最無價的核心。

老實說，現在這個社會，大人們學會「世故」。看到狀況，想的可能是「這會不會惹禍上身？」或是「多一事不如少一事」。但這幾位學生沒有權衡利弊，展現的是一種最直接的善念，只要看見有人受傷、有人需要，就立刻行動。這種單純，恰恰是修補當前社會信任感最需要的力量。

這也讓我們重新思考教育的意義。在這個過度看重成績與排名的年代，其實，最好的教育不在教室裡，而是在面對弱勢時的那份同理心。這種不求回報的善意，值得透過大力地傳播與肯定。當學校和社會能更看重這些「考卷外的品性」，我們才能在下一代心中種下希望，讓良善成為一種可以被傳遞的勇氣。

這幾位學子的行為，拉近了人與人之間疏離的距離，讓我們重新看見信任的模樣。這份感動不應只停留在網路上的點讚，更應該成為我們生活中的實踐。感謝這群孩子，用他們再平常不過的舉動，為社會上了一堂深刻的品格課。他們讓我們明白，每個人其實都有能力成為那道溫潤人心的微光。

（作者為工程師）

