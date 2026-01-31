自由電子報
自由廣場》張又俠倒台後 共軍72小時的集體沉默

2026/01/31 05:30

◎ 郭索

中共日前高調對外宣布對張又俠、劉振立等中央軍委要角「立案調查」，企圖複製過往以政治清洗震懾全軍的劇本。然而，與外界預期相反的是，整整七十二小時內，解放軍各戰區、各兵種、各集團軍全面靜默，沒有表態，沒有效忠通稿，沒有熟悉的「堅決擁護」、「絕對忠誠」。對一個高度依賴表態文化維繫權力的政權而言，這不是偶然失誤，而是一個清楚可辨的裂縫訊號。

若回顧苗華、何衛東等人被處理時的場景，對比之下更顯刺眼。當時通報一出，各戰區黨委連夜開會，軍報與官網迅速鋪滿統一口徑的效忠語言，軍演、戰備警巡隨之而來，用行動替政治命令背書。那是一套以恐懼驅動的高效機器，順我者昌，逆我者亡。但這一次，機器沒有啟動，流程沒有跑完，宣傳系統反而出現刪改、撤稿與名單反覆，彷彿整個體制突然忘了該如何演出忠誠。

恐怖的安靜 鬆動的訊號

正因如此，這段時間台海與周邊軍事動態的「安靜」才顯得恐怖。不是幾十架次變成幾架次，而是掉到近乎背景值的低噪狀態，沒有質的轉換，沒有海警補位，沒有話術填補。這並非善意，也非降溫，而是北京不敢確定，一旦把軍事行動端上檯面，戰區是否會完整配合把戲演完。當政治權威無法確保指揮鏈的即時回應，最安全的選擇反而是什麼都不做，先止血，再觀望。

在威權體制，沉默從來不是中立。過去，不表態等於犯罪；現在，不表態卻成了自保。這意味著恐懼已無法在短時間內轉化為公開站隊，意味著命令的信用正在流失。習的名義仍在，但軍隊開始計算風險，開始等待結果，開始懷疑「他一定能贏」這件事本身。當權力只能靠口號維繫，而無法即時兌現為行動，整個體制就進入心臟驟停的危險狀態。

歷史往往在最安靜的時刻轉折。這七十二小時的集體沉默，不只是一次軍事低潮，而是人心、軍心、黨心同時鬆動的警訊。中共高喊忠心，卻恰恰暴露其失去信任的恐慌。對仍有血有肉、尚存良知的中國軍人而言，這是一個分水嶺。這樣的安靜，或許正是中國社會距離擺脫暴政最近的時刻。然而，這段時間若讓習挺過，或許解放軍將成為愚忠於政治，而極度不穩定的國際暴力集團。

（作者為自由評論者）

