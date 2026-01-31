自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》修黨產條例 羞辱太陽花／藍白「救黨產」 救國團「復活」了

2026/01/31 05:30

◎ 秦靖

國眾兩黨聯手三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，這不僅是為「救國團」量身打造的解套方案，更赤裸裸地將威權時期的「國庫通黨庫」就地合法。

而在這場護航黨產的醜陋戲碼中，最錯亂的一幕，莫過於藍委游顥的回應。面對綠委沈伯洋揭露救國團「辦活動、要場地、最後佔地為王」的強盜邏輯，游顥竟大言不慚地回嗆，「聽到辦活動就可以佔領一個地，讓我想到了太陽花學運。」這句話，不僅邏輯死亡，更是狠狠打臉了坐在議場內、曾經的學運領袖民眾黨團主席黃國昌。

首先，我們必須釐清「公民不服從」與「竊佔國土」的本質差異，這也是游顥試圖混淆視聽的關鍵。沈伯洋的質問核心在於「產權」，救國團當年藉辦活動跟國家借地，辦著辦著，國家的地就過戶成了救國團的私產，這叫侵佔。游顥卻故意將其與太陽花學運的「佔領」劃上等號。

請問游顥委員，當年的太陽花學運學生佔領立法院廿幾天，他們有要求立法院把土地權狀過戶給學生嗎？他們退場時，有把立法院的房舍變成私產帶走嗎？學生們兩手空空而來，兩手空空而去，留下的只有對民主程序的堅持。將「為公義短暫佔領」與「為私利永久侵佔」相提並論，這是對歷史的無知，更是對法治的褻瀆。

其次，這場鬧劇中最諷刺的角色，莫過於民眾黨與黃國昌。當游顥公然羞辱太陽花學運，黃國昌就坐在台下。這位昔日的「戰神」，不僅對游顥的謬論裝聾作啞，更選擇按下贊成票，成為國民黨護航不當黨產的共犯。黃國昌的沈默與配合，在在證明藍白合就是一場政治算計，完全沒有國會監督制衡的力量。

最後，國民黨利用多數暴力，強行將過去掠奪的國家資產「洗白」，證明了他們從未對威權統治有過一絲反省；而民眾黨的助紂為虐，則宣告了黃國昌已經徹底背叛了十年前的自己。別再拿太陽花來為救國團遮羞了，這兩者有著天壤之別。太陽花學運是為了「救國家」，而藍白立委今天在立法院的所作所為，只是為了「救黨產」。高下立判，無恥至極。

（作者為教育工作者）

