評論 > 投書

自由廣場》白營是「關鍵少數」還是「關鍵內應」？

2026/01/31 05:30

◎ 徐才谷

高舉超越藍綠新政治大旗的民眾黨，在國會扮演的角色，顯然已不只是「關鍵少數」，而是精準發揮了「關鍵內應」。從近日的中配遞補立委爭議，到軍購上的百般阻撓，民眾黨對中共的高度「迎合」、對台灣提升防衛能力的閹割，簡直到了演都不演的最下限境界。

首先看到民眾黨即將遞補不分區立委的李貞秀，被內政部依法提醒需放棄中國國籍，柯文哲竟批評依法行政是逼死人民。這邏輯令人嘆為觀止，一個要在台灣行使立法權，且有機會接觸國家機密的人，卻連「放棄敵國國籍」這點基本忠誠都不願行動。更別提那位涉嫌受中共資助、違反《反滲透法》被延押的徐春鶯，過去與民眾黨互動密切，如今卻異常安靜。而這種「安靜」，恐怕不僅是切割，而是彰顯那層薄如蟬翼的「白色」背後，早已滲透了濃濃的「大紅燈籠高高掛」。

若說人事安排是軟性滲透，那麼在軍購預算上的惡意杯葛，就是直接迫使台灣繳械的硬性破壞。民眾黨近期自提所謂的軍購版本，表面上列出主戰裝備，實則暗自刪除後勤維護經費與重要武器，無疑是卑鄙伎倆，簡直是為了中國侵略量身打造。

更有甚者，連北京都傳出嫌國民黨「擋預算不到位」而延遲國共論壇。此時民眾黨跳出來自編自導這齣「買空賣空」的預算大戲，難道是為了向中南海邀功，證明自己才是比國民黨更具執行力的「在地協力者」？這種嘴上喊著理性、務實、科學，膝蓋卻始終朝著北京下跪的姿態，實在讓人替台灣的未來捏一把冷汗。

當匯集國內精銳造艦實力的海鯤號，努力完成逐項測試時，國軍整體努力提升防衛韌性時，民眾黨卻在後方忙著扯後腿。不禁讓人懷疑，這套「假監督、真阻擋」的劇本，到底是誰給的靈感？當你們在國會大廳高談闊論時，是否聽得見台灣人民對於守護家園的集體焦慮？如果腰桿真的站不直，不如直接去中南海報到，別在台灣的民主殿堂裡，用那令人作嘔的嘲諷姿態，羞辱台灣人自立自強的決心。

（作者為政治工作者）

