自由廣場》「中配立委」爭議 國籍法是法治底線

2026/01/31 05:30

◎ 袁冰凝

民眾黨二月將遞補不分區立委，其中出身中國湖南的李貞秀，勢將成為我國首位「中配立委」。民眾黨創黨主席柯文哲要求內政部針對中配從政的國籍放棄，提出具體操作SOP，並指控民進黨「逼死人民」。然而，撇開政治語言，要面對的是一個再清楚不過的法律事實：截至目前，主管機關尚未收到李貞秀放棄中國國籍的任何證明。

這不是政治口水，而是《國籍法》第廿條的明文規定。凡擔任立委者，依法必須放棄中華民國以外的國籍，並給予一年完成期限，已屬高度寬容。此一規範自二〇〇〇年修法施行以來，適用於所有雙重國籍者，從未因國別、族群或政黨立場而有所不同。若因個案而要求另訂SOP或彈性處理，等同宣告國籍規範可被政治壓力改寫，法治的可預期性也將隨之動搖。

歷史經驗早已證明，放棄外國國籍並非抽象要求。前立委李慶安即因持有美國國籍而被依法解除職務；亦有多名公職人員，在就任前完成美國、加拿大、澳洲等國籍的正式退籍程序，取得文件後才得合法任職。法律標準一向清楚，執行亦有前例，並不存在「只針對特定身分」的問題。

爭議真正的癥結，在於中國法律的特殊性。依《中華人民共和國國籍法》第九條，中國不承認雙重國籍，但在實務上，退籍是否核准，卻保留高度政治裁量。即便存在申請管道，結果仍非申請人可單方面掌控。正因如此，當一名中國出生者選擇參政台灣公職，這項不確定風險，本就內含於其政治選擇之中，而非事後才被外力製造的困境。

更重要的是，這類限制並非只存在於中國。阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等國，同樣不允許國民主動放棄國籍。若同時具有上述國籍與中華民國國籍者，依法亦無法在台就任民代。這正說明，爭議核心從來不是「中配身分」，而是是否符合民主國家對公職人員所設定的憲政資格。

立委身處國家權力核心，參與國防、外交、兩岸與國安法案審議。要求其僅具單一國籍，並非歧視，而是最低限度的忠誠要求。國籍不是行政細節，更不是可以用SOP模糊帶過的技術問題，而是一項不可迴避的法律與政治表態。

（作者為法務人員）

