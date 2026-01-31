自由廣場》國民黨「兩岸和平框架」行不通

◎ 王宏仁

中國國民黨主席鄭麗文提出要在與對岸交流時，討論所謂的「兩岸和平框架」概念。乍聽之下，「和平」當然是台灣人民所期待的目標，但問題從來不在於「要不要和平」，而在於「在什麼條件下談和平」。若忽略現實條件與過往國際經驗，空談和平框架，不僅無助於降低兩岸風險，反而可能危害台灣。

首先，任何有意義的和平談判，都必須建立在實力基礎之上。正如美國總統川普一再強調的「和平必須靠實力來維持」。當前兩岸之間的軍力高度不對稱、中共不斷強化對台軍事壓力，在這樣條件下，台灣究竟要憑藉什麼實力，來換取中共可信賴、可持續的承諾？

其次，中共至今仍堅持「有前提的談判」。這個前提不只是九二共識或一個中國原則，更關鍵的是「拒絕放棄對台使用武力」。只要中共仍保留政治的「一中前提」及軍事的「武統思想」，兩岸就不可能存在對等、尊嚴的談判地位。任何當前所進行的對話，都只是形式上的協商，而非真正的和平談判。

第三，兩岸關係從來不是、也不可能只是「兩岸人民自己的事」。在當前國際政治現實下，美國與國際社會是否直接且有效參與，是和平能否成立的關鍵條件。過去的經驗一再證明，缺乏美國支持與安全保證的和平框架，極易在權力結構改變或領導人意志轉向時迅速瓦解。因此，鄭麗文宣稱出訪規劃是「先中國、再美國」，就是一個錯誤的決定。

南韓前總統文在寅的經驗正是清楚的警示。文在寅是韓戰以來最積極推動南北韓和解的領導人之一，二〇一八年簽署《板門店宣言》、《平壤共同宣言》，以及關鍵的《九一九南北軍事協議》，一度讓外界對半島和平抱持高度期待。然而，隨著美朝二〇一九年河內談判破裂，加上金正恩高度個人化、反覆無常的決策模式，這套和平架構迅速名存實亡。這個案例清楚說明，與威權政體談和平，若缺乏結構性約束與國際保證，再多善意都可能一夕翻盤。

在當前兩岸情勢下仍執意推動所謂「兩岸和平框架」，不是對國際政治的無知，就是刻意忽視風險。倘若國民黨這樣的主張最後又成為北京政治操作的一環，其結果不只是弱化台灣的安全，更可能正中中共以「和平」之名行併吞之實的長期戰略。台灣自身的安全與未來需要更加警惕才是。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

