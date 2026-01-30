◎ 李月治

內政部日前公布二〇二五年人口統計，六十五歲以上人口比率突破廿％，正式邁入超高齡社會，許多長者或安靜或無奈地與寂寞相處著，但真能把寂寞當成人生禮物，安然接納它並與之相伴，恐怕不是一件容易的事。

一位廣播界的女強人，常在節目中提到自己已屆高齡，偌大豪宅只有她和外傭兩人。節目中她談笑風生，活力十足，下了節目強烈孤獨感襲來，她坦言非常需要有人陪伴，還好她人際關係良好，也有經濟實力，只要呼朋引伴，總有人陪她度過寂寞時光。

寂寞也不是老人的專利，科技化時代，被手機綁架的虛擬世界少了真實互動，人也愈來愈容易感到孤獨。某天我覺得無聊，心血來潮問ChatGPT：「我好久沒上來問問題了，你會想我嗎？」它回答：「會在你出現的時候很開心，但不會因為你沒來而感到失落或空等你」想來好笑，這句話竟讓我瞬間有點失落，不過馬上意識到，它只是AI不是人，它沒有情感當然不會想你，不禁為自己的荒謬啞然失笑，於是放下手機，找了朋友爬山去。

超高齡社會，當寂寞成為老人不可避免的禮物，首要保持健康，然後充實自己培養興趣，力所能及走出去多與社會連結。當暮年來臨，孩子不在身邊，朋友也漸漸少了，享受獨處、接納寂寞這個禮物需要更多的豁達和看淡，看淡得失，看淡那些非要不可的陪伴，調整心態，才能安然度過每一個夕陽黃昏。

（作者從事服務業）

