自由廣場》當宜蘭人文國中小親師生 站到教育部前陳情

◎ 鄭同僚

昨天，宜蘭人文國中小的親師生站在教育部前公開陳情控訴，因為這所走過廿多年、被視為台灣實驗教育重要指標的學校，正被宜蘭縣政府一步步推向失去方向的邊緣。

這場陳情並非突發事件，而是長期制度失序的累積結果。最關鍵的問題，在於宜蘭縣教育處對人文國中小「公辦民營」制度的反覆與失信。

二〇二四年公辦民營招標流標後，教育處長達十四個月沒有清楚說明政策方向，學校被置於「接續管理」的不確定狀態，第一線教師與學生首當其衝。

直到去年十月，教育處突然重新公告徵求民間經營團隊，卻只給不到一個月時間準備完整經營計畫，提供資料僅有簡表與校舍圖，沒有辦學定位、沒有政策說明，卻期待民間提出長期且可承擔公共責任的方案，合理性明顯不足。

更令人錯愕的是審查安排。一所攸關數百名學生學習權益的學校，其未來竟被壓縮在十五分鐘簡報與十五分鐘答詢之中。這樣的審查深度顯然不足，更像完成形式，而非專業評估。

最難令人釋懷的，是政策雙軌操作：對外公開徵求「公辦民營」投標同時，內部卻同步審查將學校改為「公辦公營學校型態實驗教育」的另一套方案。兩種制度在治理邏輯上互斥，不可能並存。若方向未定，不應雙軌並行；若方向已定，公開招標就失去誠信。

正因如此，親師生才會走到教育部前。他們看到的是行政規則反覆變動，師生信任持續被消耗。「實驗教育」只剩名義，實質卻被推回傳統體制，制度承諾形同空話。

這不只是單一學校的問題，而是整個公辦民營實驗教育制度的警訊。公辦民營本質是政府與民間的公共夥伴關係，建立在誠信、專業與長期承諾之上。若招標只是交代程序，評選只是形式過場，最終被消耗的將是公民社會對公共教育合作的信任。

社會真正該關心的是：我們是否容許公共教育用模糊程序逃避決策責任？如果這樣的案例被視為小事，下一所被犧牲的學校，可能就在不遠處。

站在教育部前的學生與家長，其實是在替整個社會發問：當政府失去誠實，公辦民營還剩下什麼值得相信？（作者為臺灣耶拿教育協會理事長、前公視董事長）

