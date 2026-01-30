自由電子報
自由廣場》從「國家名片」改版 看金融國防意義

2026/01/30 05:30

◎ 劉哲瑋

央行近日宣布新台幣將全面改版，社群媒體卻出現「勞民傷財」的質疑。然而，國人同胞若僅從視覺美觀或印刷預算的角度來看待貨幣改版，恐怕是小看了貨幣作為「國家名片」定期改版背後所承載的金融國防意義。

每個人每天生活都需要使用貨幣，因此貨幣信用（Monetary Credibility）是國家生存的基石。現行版新台幣「安二版」發行至今已逾廿四年。在那個年代，智慧型手機尚未普及，如今高階掃描與數位印刷技術早已日新月異，代表偽造新台幣變得越來越容易。

歷史證明，動搖政權最致命的手段莫過於「偽鈔攻擊」。二戰期間，納粹德國發動「伯恩哈德行動」，以國家力量印製假英鎊企圖癱瘓英國經濟；近年北韓印製「超級美鈔」擾亂全球金融亦是明證。對於，長期面臨地緣政治威脅的台灣而言，新台幣若因防偽技術落後而產生漏洞，將直接威脅進出口貿易的清算成本，而台灣是依賴國際貿易生存的國家，最終將導致每位國民手中的財富縮水。

因此，貨幣改版的另一項戰略功能，在於執行大規模的「金融健檢」。當舊鈔透過限期回收機制流回銀行體系時，每一張鈔票都必須通過高精度的驗鈔機。根據二〇〇四年台灣更換新鈔的經驗，這類「強制清查」能精準統計流通中的偽鈔比例，讓原本藏匿於民間、甚至是被犯罪集團用以逃漏稅與洗錢的地下金流被迫浮出水面。而學界研究也指出，當市場流通的新鈔比例越高，大眾對「異樣感」的覺察力便會顯著提升，進而形成全民防線，所以定期改版貨幣能有效提高偽鈔集團的研發門檻，讓不法之徒的技術優勢在瞬間歸零。

至於成本問題，身為「國庫金雞母」的央行，在二〇二五年上繳國庫超過二千億元，創下十六年新高。相較之下，每年約五十億元的換鈔預算，等於央行一年的利潤，足以支付未來四十年的換鈔與安全維護開銷，這是極為划算的「國防保險費」。

在民主體制中，政策應接受公眾監督。然而，面對攸關貨幣安全的專業決策，我們更應看見背後長遠的戰略佈局。請支持央行依據專業進行新台幣改版，不僅是維護交易安全，更是守護台灣經濟主權的必要之舉。

（作者為教師）

