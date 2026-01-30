自由廣場》擋軍購凍預算 藍白重塑權力結構的算計

◎ 楊聰榮

國眾兩黨再度聯手阻擋今年度中央政府總預算與一．二五兆元的國防特別預算，第十次封殺軍購！這早已不是單純的預算審查攻防，而是一場高度計算的憲政對抗行動，其核心目標在於癱瘓政府運作並重塑權力結構。

藍白陣營的真正算計，在於精準鎖定行政部門的新興施政能力。依照現行預算法規定，總預算若未完成審查，公務員薪資與基本行政運作仍可沿用前一年度規模，政府不致全面停擺，但所有新政策與新計畫將被迫全面凍結。這種作法刻意避開了引發社會立即反彈的政府關門風險，卻能有效阻斷執政黨在二〇二六年地方選舉前推動具體政績的空間。無論是TPASS通勤月票補助擴大，治水工程推進，或育兒津貼加碼，都因預算卡關而無法落實，最終形成執政黨有責任卻無資源的困局，讓行政效能低落的印象在社會中逐步累積。

國防特別預算遭到阻擋，則進一步釋放對內與對外的雙重政治訊號。藍白陣營深知國防議題長期被視為民進黨的重要政策支柱，透過杯葛潛艦國造後續經費與不對稱戰力建構預算，一方面強化避戰求和的政治敘事，將軍事投資描繪為升高兩岸緊張的來源，藉此鞏固基本盤。另一方面，也對北京表態，顯示在野勢力具備在體制內實質牽制賴政府的能力。即便此舉可能削弱國際盟友對台灣防衛決心的信心，在野黨仍選擇承擔外部觀感風險，換取國內政治操作的最大利益。

這場預算僵局的深層意涵，在於藍白試圖以預算審查權為槓桿，實質擴張立法權並壓縮行政權的運作空間。自國會職權修法爭議以來，在野黨持續推動立法優位的政治實踐，無論是要求總統赴立法院進行國情報告並即問即答，或透過附帶決議限制行政部門的政策裁量權，皆屬於同一套權力重組邏輯。凍結預算成為最具殺傷力的工具，迫使行政院在重大政策推動前，必須先取得立法院的實質政治同意，否則即面臨全面停擺的風險。

從整體戰略視角觀察，這場預算對抗是藍白陣營為迎戰二〇二六年選舉，同時重塑台灣憲政運作模式所展開的長期布局。他們藉此削弱執政黨的治理能力，迫使行政權在制度與現實層面全面退讓。對執政黨而言，若無法清楚向社會說明預算遭擋的實質衝擊，並在政治論述上有效反擊，這場由在野黨主導的消耗戰，將不只影響選舉結果，更可能侵蝕國家治理的長期動能。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

