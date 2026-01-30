自由廣場》國共論壇前 「親人說」話術的幻象

◎ 葉昱呈

國共兩黨下週即將舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」，中國國民黨主席鄭麗文竟說：「美國是恩人，中國是親人。」這番言論令人瞠目，竟將長期威脅台灣的強權美化成家族情感，把飛彈、軍機、軍艦指向台灣的政權包裝成「親人」，用甜言蜜語掩蓋暴力現實。面對強權，妥協不是美德；國家安全才是首要責任。幻想無法取代現實，政治人物若靠模糊語言安撫民眾，實質上是在放任敵對勢力擴張，把台灣推向更高風險之中。

歷史與現實無法被扭曲。中共軍方明文授權「非和平手段」統一台灣，並持續透過軍事行動施壓。稱之為「親人」，背離了國民黨黨史，也是對中華民國歷史的否定，更漠視台灣安全與國家利益。骨肉相殘的國共內戰絕非童話，忽視教訓，台灣就可能重蹈覆轍。

若中國真是親人，為何天天揚言消滅台灣、對抗台灣盟友？言行自相矛盾，也暴露國民黨兩岸政策的幼稚與危險。所謂「兩邊都要」，若缺乏具體作為，只會將台灣置於猛獸爪下；模糊承諾更削弱盟友信任，使台灣孤立、危機加劇。

安全不是口號，也不是政治辯白。當強權被美化成親情，歷史被選擇性遺忘，台灣的主權與民眾安全才是真正受害者。若論壇缺乏防護與策略思考，其表面交流，其實是一場對台灣未來的精心操弄。

中共是親人還是猛獸？答案不言而喻。台灣的安全不容幻想，政治人物必須以現實威脅為優先，制訂具體防衛策略，而非靠甜言蜜語安撫民眾。唯有正視歷史與現實，台灣才能真正守護主權與民眾安全。

（作者為公務員）

