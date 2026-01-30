自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國共論壇前 「親人說」話術的幻象

2026/01/30 05:30

◎ 葉昱呈

國共兩黨下週即將舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」，中國國民黨主席鄭麗文竟說：「美國是恩人，中國是親人。」這番言論令人瞠目，竟將長期威脅台灣的強權美化成家族情感，把飛彈、軍機、軍艦指向台灣的政權包裝成「親人」，用甜言蜜語掩蓋暴力現實。面對強權，妥協不是美德；國家安全才是首要責任。幻想無法取代現實，政治人物若靠模糊語言安撫民眾，實質上是在放任敵對勢力擴張，把台灣推向更高風險之中。

歷史與現實無法被扭曲。中共軍方明文授權「非和平手段」統一台灣，並持續透過軍事行動施壓。稱之為「親人」，背離了國民黨黨史，也是對中華民國歷史的否定，更漠視台灣安全與國家利益。骨肉相殘的國共內戰絕非童話，忽視教訓，台灣就可能重蹈覆轍。

若中國真是親人，為何天天揚言消滅台灣、對抗台灣盟友？言行自相矛盾，也暴露國民黨兩岸政策的幼稚與危險。所謂「兩邊都要」，若缺乏具體作為，只會將台灣置於猛獸爪下；模糊承諾更削弱盟友信任，使台灣孤立、危機加劇。

安全不是口號，也不是政治辯白。當強權被美化成親情，歷史被選擇性遺忘，台灣的主權與民眾安全才是真正受害者。若論壇缺乏防護與策略思考，其表面交流，其實是一場對台灣未來的精心操弄。

中共是親人還是猛獸？答案不言而喻。台灣的安全不容幻想，政治人物必須以現實威脅為優先，制訂具體防衛策略，而非靠甜言蜜語安撫民眾。唯有正視歷史與現實，台灣才能真正守護主權與民眾安全。

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書