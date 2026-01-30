自由電子報
自由廣場》誰的親人？ 誰的恩人？／戳破「親情論」的國安危機！

2026/01/30 05:30

◎ 施文儀

​近日中國國民黨主席鄭麗文宣稱「大陸是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，此話不僅邏輯謬誤，更是對台灣地緣政治現況的嚴重誤判。在中共軍機繞台、對台威脅未曾停歇的二〇二六年，這種敵我不分的「情勒式」喊話，無疑是在武裝國防的意志上澆冷水。

​首先，必須釐清「中國」與「親人」的區別。 誠然，台灣許多民眾在對岸有血緣親識，但那是個人層次的「親人」；在國家層次，中華人民共和國政權從未放棄併吞台灣，是典型的「境外敵對勢力」。當解放軍與中共黨員以飛彈對準台灣時，他們並未將台灣視為親人，而中國更是中華民國國仇家恨的「仇人」。歷史證明，中國人自相殘殺起來，其手段之殘酷、血肉之不認，往往無所不用其極。將一個隨時想毀滅你民主制度的野蠻鄰居稱為親人，這不是寬容，而是愚昧！

​其次，論及「恩人」之說，鄭麗文更是顛倒是非。美國固然在歷史上確有協助蔣介石對抗共產黨，是保衛台灣免於被「解放」的盟友，但美國也曾出賣過台灣；不過，更該被記住的是，美國與台灣同樣曾是中國經濟起飛的「恩人」。台商大量湧入、美國引導中國進入世貿組織，才換來中國的改革開放與繁榮。然而，現在的中國卻是「恩將仇報」，軍事擴張劍指地緣政治平衡，威脅昔日協助過它的恩人。

​最核心的邏輯在於：台灣加強國防韌性，絕非為了挑釁，而是為了防止敵國併吞，是求自保。 國民黨常逼民進黨放棄台獨，事實上，根據《台灣前途決議文》，台灣的未來由兩千三百萬人決定。真正的戰爭威脅不在於「台獨論」，而在於中共偏執的「統一論」。如果中國放棄統一台灣，台灣何須獨立？如果國民黨放棄統一中國，又何必與共產黨糾纏不清？

​台灣人與中國本無冤無仇，是國民黨將國共內戰的仇恨帶到這塊土地。如今，我們面對的是一個毫無誠信、對國內親人都可視為魚肉的壞鄰居。台灣唯有認清「敵友分明」的現實，強化國防以遏阻中共的癡心妄想，才是真正的生存之道。別再用溫情主義包裝統戰邏輯，台灣的命運，絕不能寄託在鄰居的「族群善意」之上。

（作者為退休公務員）

