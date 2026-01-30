自由電子報
社論》藍白擋軍購與共軍大清洗

2026/01/30 05:30

藍白兩黨立委週二第十次封殺以對美軍購為主的重大法案後，中共隨即點頭，國民黨宣布赴中交流，引發外界質疑是否把台灣2300萬人的安全需求當成赴中的政治籌碼，讓攸關國家安全的重要政策難以推進。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照，記者張嘉明攝）藍白兩黨立委週二第十次封殺以對美軍購為主的重大法案後，中共隨即點頭，國民黨宣布赴中交流，引發外界質疑是否把台灣2300萬人的安全需求當成赴中的政治籌碼，讓攸關國家安全的重要政策難以推進。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照，記者張嘉明攝）

藍白兩黨立委週二再次在立法院程序委員會擋下行政院提出、金額達一‧二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。這已經是第十次封殺這項以對美軍購為主的重大法案。與此同時，國民黨與中國共產黨隔天便宣布，將於下週一在北京舉行「智庫交流」。在阻礙台美合作的同時推動國共互動，時間點高度重疊，引發外界質疑是否把台灣兩千三百萬人的安全需求當成赴中的政治籌碼，讓攸關國家安全的重要政策難以推進。然而，即便國民黨立下「戰功」，對於中共而言，仍嫌不足。接下來，中共可能持續以國共關係作為誘餌，操弄國民黨在台灣內部製造混亂。

立法院本會期原本應在上月底結束，但藍白立委硬把會期延長至本月底。綠營質疑，此舉是利用會期作為司法保護傘，讓可能涉案的在野立委「無縫接軌」銜接二月新會期。另一方面，本會期屬於預算會期，但因在野持續阻撓下，今年中央政府總預算與國防特別條例皆無法進入審查，憲政上前所未見。藍白立委強調要「嚴審」預算，實際上卻連最基本的排案審議機會都遭封鎖，所謂「嚴審」，實則「嚴擋」與「亂擋」。但因社會反彈，又主張放行部分新興計畫的預算，甚至打算另提在野版國防特別條例。這種前後矛盾做法顯示，在民意壓力下縱使有所回應，藍白仍要以各種方式阻礙重要國政。在野黨自行提出國防特別條例，除涉及侵犯行政權，還大幅刪減政府的建軍規劃並干擾軍購時程，進而使不對稱戰力的提升更加延宕甚至受損。

相較於行政院提出八年期上限一‧二五兆元的國防特別條例，民眾黨版的特別條例大幅縮減軍購主裝備，並刪除國內配套工程與後勤設施，甚至移除「台灣之盾」項目。軍方因此質疑，這將使新購武器面臨「無處存放、無法維修」窘境，難以真正形成戰力。此外，多數重大軍購涉及跨年度合約，若改採「一年一編、一年一審」，將無法向美方提供穩定的付款承諾，損及台灣的國際信譽。至於國民黨團，目前仍未決定是否提出自家版本的特別條例。然而，行政部門之所以需要籌編國防特別預算，正因有跨年度執行的需求；在野黨若任意刪減金額，實際效果是讓國軍裝備無法整合，甚至出現破碎化，導致戰力無法達成預期目標，這不但不是節省開支，反而造成公帑浪費。更重要的是，不對稱戰力若被削弱，正好符合北京弱化台灣的策略。

近期中共政權動盪，習近平為進一步集中軍權，立案審查調查軍委副主席張又俠與負責三軍聯合作戰指揮的聯參部參謀長劉振立。這類高層變動對解放軍的運作影響深遠。以劉振立為例，他是少數具實戰經驗的高階將領，擔任統籌三軍聯合作戰的參謀長，被視為指揮體系的「大腦」。如今副主席與參謀長同時被拿下，形同指揮中樞遭到「自我斬首」。再加上習近平近年對軍方高層的整肅已達兩位數，外界普遍認為，解放軍短期內的聯合作戰能力勢必陷入混亂與重組，並可能削弱其對台施壓的能力。在這種內部鬥爭與權力重整的敏感時刻，北京最不希望看到台灣與其他印太民主國家同步提升軍費，並加速建構足以嚇阻共軍的不對稱戰力。換言之，在野黨十度阻擋國防特別條例進入審查，又另提版本干擾政府建軍規劃，雖然手法有所不同，本質上都使台灣強化防衛的進程放慢。在關鍵時刻拖慢國防腳步，使台海軍力差距難以縮小，實際效果反而有利於習近平更好整以暇在內部遂行大整肅。

賴清德總統週二呼籲藍白兩黨，應讓國防特別條例進入付委程序；若對內容不滿意，可以刪減或提出修正動議。但「不能完全不審查」。然而，在野黨十度封殺後，即便自提版本，也只是凌駕專業，讓建軍規劃被改得支離破碎，難以落實。此外，在國民黨中央安排下，親中商人向藍委進行簡報，鼓勵他們「撐起脊樑」。內容集中在反軍購、反台美關稅、反台積電赴美投資等議題，不僅鼓吹疑美論，更是鮮明的反美宣傳，與中共敘事高度一致。軍購遭十度封殺後，中共隨即點頭，國民黨宣布赴中；但對北京而言，這似乎仍不夠，國民黨恐怕還需拿出更多。如今已把國家重要預算當成政治獻禮，未來還會奉上什麼更大的籌碼，才能迎合中共的併台企圖，從黨中央與黨團共同聽取反美宣講的情況中，或許已可看出端倪。

