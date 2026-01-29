自由電子報
自由廣場》我們該從霍諾德身上學到什麼？

2026/01/29 05:30

◎ 黃義勝

極限運動家霍諾德攀頂台北一〇一，宛如硬幣的兩面，一方面展現人類意志對極限的探索與勇氣，另一方面卻也挑戰了城市安全法規與公眾秩序的底線。身為大學生的我，高度支持霍諾德這種在極致自律下的專業冒險精神，而非盲目衝動的莽夫行為。

首先，從專業技術層面來看，霍諾德的成就並非運氣，而是源於精確的計算與無數次的練習。這提醒我們，真正的自由是建立在極強的專業基礎之上的，沒有實力的冒險只是在玩命。

其次，從心理素質層面觀之，他展現了如何在極端恐懼中保持冷靜並做出正確判斷。在資訊爆炸、焦慮橫行的現代生活中，「在壓力下維持穩定輸出」的能力，正是我們最缺乏的必修課。再者，從社會示範層面觀之，我們必須釐清「勇於突破」與「違規惹事」的界線。即便欽佩英雄，也不代表每個人都能在沒有專業許可的情況下隨意攀爬建築，因為社會運行需要考量公共安全成本。

最後，從生命意義層面出發，每個人都有屬於自己的「一〇一」需要去攻克。霍諾德用他的方式定義生命，我們也該反思，在追求學位與職涯的過程中，是否也擁有那份純粹的熱情。

「究竟是追求極致的自我實現重要，還是恪守社會的安全第一原則？」答案已昭然若揭，學習那份對夢想的敬畏與專業，而非僅僅模仿其驚世駭俗的形式。

（作者是大學生）

