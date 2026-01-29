自由廣場》TPASS 老百姓幸福之路的感應卡

◎ 李淑娟

張震主演的電影《幸福之路》榮獲金馬獎最佳男主角肯定，劇情描述移民紐約的外送員，懷抱夢想、企圖改變命運，卻不斷面對體力、金錢耗損，難以掙錢的現實。

劇情一展開，男主角才獲得小費鼓舞，但是房租是一筆錢，賴以代步的腳踏車被偷，連拜託超市收銀員調閱監視器，都得付錢，掏出卅元不夠，往上追加到五十元；妻女跟著移民，現實壓力逼到眼前，人能夠守到底的是哪一條線？老友規勸男主角的話，令人難忘：「這是別人的土地，我們只能打工。」

個人沒有想過移民，或許因為能力不足，資產薄弱，近年一再為社會思潮的衝撞感到困惑；不明白因應M型社會、鼓勵搭乘大眾運輸的TPASS，明明是幫助平凡人生保有「幸福之路」的感應鑰匙，預算為什麼會卡在政治協商？

這是我們的土地，縱使政治視角不同，全民都處於共感共榮環境；住在台北市區的我，為了去繁華信義區，必須打電話去公車總站，掌握假日、離峰發車時間，再利用TPASS，減輕年紀漸長，走不快、事務雜的體力困窘，搭兩、三站再換車，才能順利抵達目的地；十五塊又十五塊，看起來好像是小錢，但累積起來，就可以買一個便當，TPASS的便利，奔波度日的普羅大眾深知珍貴。

每回在捷運站轉乘、出站，或是環顧周遭中高齡，深感彼此都是千千萬萬人中，微小一人；為了節省移動時程，大眾所需要的，並不是拼選票者在市場、公園發面紙、口罩、送春聯，而是扎扎實實便利人民的政策。

TPASS，是平民「幸福之路」感應卡，拜託！不要卡這一項預算！

（作者是文字工作者）

