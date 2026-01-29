自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》看柯文哲使壞 兩手策略對付藍綠

2026/01/29 05:30

◎ 方復權

民眾黨前主席柯文哲廿五日出席「高雄轉型、青年未來」青年論壇時竟然爆料，表示他曾跟民進黨團總召柯建銘直言：「給你一個台階下，只要人工生殖法過關，總預算與軍購案由我來處理，結果民進黨不願意，他就是要來亂。」

我的老天！柯文哲心眼真壞，不僅人工生殖法和總預算以及軍購案不能相提並論，畢竟後兩者攸關整體國安，而民眾黨阻擾國家預算竟然是為利益交換，還刻意加油添醋帶風向「民進黨不願意，他就是要亂」，根本是顛倒黑白。

某些政論名嘴研判，柯文哲可能想要藉機「綠白合」，包括他續留獨派色彩的不分區立委陳昭姿於國會，但同一時間的論壇上，柯文哲猛批總統賴清德「為何要把國家搞得四分五裂？」，以及「我看他比較像明崇禎皇帝」，很顯然柯文哲另有目的。

柯文哲大言不慚宣稱，大罷免期間很多人為救他而出門投票，導致三十二比零，大酸國民黨「不要太高估自己實力」。串連這些話語來看，柯文哲很可能是優先著眼於年底九合一選舉，擴大民眾黨政壇版圖，終極目標是再戰二〇二八總統大選。他應該認為國民黨沒有獨自參選而獲勝的機會，只要打趴賴總統，把支持民進黨的中間選票轉到他身上，就有入主總統府的機會。

柯文哲在座談會中還自嘲打趣，表示坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書，出來後還被妻子陳佩琪罵說「我們在外面比你在裡面辛苦，在外面要去抗議，你都躲在裡面休息」，引來哄堂大笑。這一切，其實都是裝瘋賣傻下的精心設計。

最可笑的就是國民黨。連續三屆總統大選，被同一位富商耍了兩次，第三次因藍白合的明爭暗鬥，遭柯文哲極盡挖苦嘲諷足足一整年，如今還要送上另一邊臉頰讓他吐口水，簡直沒骨氣到了極點。柯文哲曾批評「垃圾不分藍綠」，選總統時宣稱「政治不難，找回良心而已。」如今變成見縫插針、大玩左右國會過半票數的手段，展現其政治操作的真實面貌，真令人感嘆！

（作者從事國際貿易）

