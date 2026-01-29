自由電子報
自由廣場》四種結局一個未來 日本政壇的十六天風暴

2026/01/29 05:30

◎ 王輝生

日本首相高市早苗解散眾議院的破釜沉舟之戰，已於廿七日開打，角逐四六五席眾議員，並將在十六天內一決勝負。對於上任僅三個月便冒頭解散的高市而言，這不僅是一場選舉，更是一場攸關去留的信任投票。

此次選舉大致存在四種結局，而每一種結果，都將對日本政局產生截然不同的影響。

第一種情境，自民黨與維新會執政聯合在眾議院取得過半席次。即便參議院仍未過半，依日本憲政「眾議院優越」的原則，預算、條約與首相指名，在兩院協議無法達成共識時，仍以眾議院決議為準。若能取得二三三席過半，政權即可勉強穩定；若達二四三席，則可確保各「常任委員會」的主導權；若進一步達到二六一席，更意味著掌控「全委員會」，立法運作將更得心應手。

第二種可能，自民黨單獨過半。這不僅象徵「保守岩盤層」回流，也將大幅強化高市在黨內的向心力，使其統治基礎正式成形，同時減輕對維新會的依賴。執政聯合的力學關係，恐將產生微妙的變化。

第三種結局，自民與維新聯合未能過半，但自民黨仍居第一大黨地位。依慣例，自民黨仍可掌握首相寶座；然而，高市已明言，若執政聯合未過半將辭職負責。在此情況下，高市恐將黯然下台，而自民與維新之間的「閣外合作」也勢必重新洗牌。

第四種局面，也是變數最大的情境，由立憲民主黨與公明黨臨時結盟的「中道改革連合」，若一舉成為眾議院第一大黨。屆時，政權恐將出現輪替，由原立憲代表野田佳彥或原公明代表齋藤鐵夫出面，籌組包括自民黨在內的大聯合政府，則日本政壇恐將陷入高度不確定的動盪局面。

值得注意的是，「中道改革連合」雖成軍倉促，背後卻各自擁有勞動組合與宗教團體等穩定組織票的支撐。若嚴冬投票率偏低，組織動員的影響力，將被進一步放大。

對高市而言，這場選舉沒有模糊空間。破釜沉舟之後，日本政治即將迎來的，不只是誰執政的問題，而是政權穩定、政黨重組與政治方向的一次集中檢驗。

（作者是日本開業醫師、京都大學醫學博士）

