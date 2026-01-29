自由電子報
自由廣場》共軍高層清洗的警訊 台灣不該誤判的安全風險

2026/01/29 05:30

◎ 黃瑞光

近日，張又俠、劉振立等共軍高層相繼被查處，再度引發外界對共軍內部權力鬥爭與人事清洗的關注。輿論中不乏直覺式判斷，認為共軍高層動盪勢將影響其對台作戰的時機與能力，甚至有人因此推論「短期內不會動武」，台灣安全壓力可望下降。然而，如此解讀，恐怕抓錯重點。真正值得台灣高度警惕的，並非某幾位將領落馬是否削弱共軍的軍事能力，而是一連串清洗所反映的結構性問題：當軍事專業逐步讓位給政治正確，當權力高度集中於個人，當制度性的回饋、修正與糾錯機制持續消失，共軍的行為邏輯與決策模式，正變得愈來愈難以用「常理」與「戰略理性」來理解。

近年，共軍反腐與整肅已不再只是針對貪腐或紀律問題，而是高度政治化的權力再分配。是否「忠誠」、是否「對齊核心意志」，往往凌駕於專業能力、實戰經驗與風險判斷之上。在此體制下，將領升遷與去留，不再取決於戰略判斷是否準確、建言是否務實，而是能否迎合上意、避免觸犯政治禁忌。其結果並不是一支「更弱」或「更不敢動武」的軍隊，而是一支在決策過程中，逐漸喪失真實回饋與自我修正能力的軍隊。當基層與中高階指揮官傾向只回報好消息、壓低風險評估，最高決策層所接收到的，往往是經過層層過濾、政治化包裝的資訊。在這種情況下，即便戰略判斷出現重大偏差，就缺乏有效機制加以制衡或糾正。

這情形凸顯一個關鍵轉變：共軍的行為不再必然遵循成本效益計算、軍事理性或國際嚇阻邏輯。其決策可能更加突兀、情緒化，甚至受內部政治壓力驅動。某些在理性分析下「不划算」、「時機未到」的選項，反而可能因為內部權力競逐、忠誠競賽或政治需要而被推上檯面。

對台灣而言，不確定性就是風險的放大器。當對手的決策模式越來越不可預測，任何基於「理性假設」的安全樂觀論，都可能成為危險誤判。共軍內部越動盪，並不代表台海越安全；相反地，一個高度政治化、制度失靈的軍事體系，更可能做出外界難以預料的選擇。因此，台灣不應將共軍人事清洗解讀為「安全紅利」，更不應因此鬆懈國防準備。真正成熟的安全判斷，應該意識到，當專業被排擠、制度被侵蝕，風險不會消失，只會變得更加難以預測。台灣唯有持續強化自我防衛能力、提升社會韌性與戰略定力，才會比押注對手「不會動武」來得可靠。

（作者是法學博士、研究人員）

