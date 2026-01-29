自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》跪共論壇 國民黨敬領習的寒假作業

2026/01/29 05:30

◎ 王濬

中斷九年的「國共論壇」終於以「國共兩黨智庫交流」的外衣重新包裝上市，如果回顧之前《自由時報》獨家報導北京對「鄭習會」開出的「三張門票」，以及最近中共拿「國共論壇」責成國民黨的「三項指標」，再對照藍白這段時間以來，在國會裡「拒審政府預算、阻擋國防採購、反對台美協議、頻提親中法案」的種種荒腔走板演出，國民黨可說是對中共的條件與命令都照單全收，才換來這樣的結果。

國民黨為了能去中國「面聖」，不僅把台灣的國家安全與利益都願意拋在腦後，甚至連「統一後無中華民國」、「以後只能促統不能反共」都吞下去，因此如果把國共論壇說成是「跪共論壇」恐怕更為貼切。

當國民黨與國台辦同步召開記者會宣布國共論壇訊息，本身就已耐人尋味，也讓人看出國民黨如今只能亦步亦趨跟隨中共指示。讓人更無法接受的是，分明是去北京領旨與聽訓，但為了掩蓋真實目的而不惜放出一大堆的煙霧彈，卻是濫竽充數與自我矛盾，每項理由都不堪一擊。

國民黨說「國共論壇」是為「產業交流合作」，那又怎麼有臉反對從台積電到商業總會都一致支持的「台美關稅協議」？國民黨說要跟中國談「觀光旅遊」，就算忘了中國是如何拿兩岸旅遊當武器威脅台灣，也不可能無視中國正對日本展開的無理旅遊禁令吧？

國民黨還要加碼跟中國談「精密機械、AI、防災和新能源」，讓人不禁想問，他們到底是有多想配合中國來促進川普最在意的「洗產地」；還是要讓台灣自絕於「非紅供應鏈」的國際潮流，斷送掉整個國家好不容易打造出來的信任關係與關鍵優勢？

以中共的視角而言，為了威權擴張野心，勢需阻止台灣加強自我防衛能力；為了挽救經濟下行，需要台商「二次西進」；也為了在美中科技戰中獲勝，千方百計想要拉台灣加入紅色供應鏈；為了讓台灣徹底依賴中國，不惜代價要阻礙台美深化經貿合作⋯⋯。這些都是中共的「陽謀」，也是習近平交代給鄭麗文、藍白兩黨，甚至「紫雲黃氏」們的「寒假作業」：更已明示必須「限期完成」，否則「班長」就會換人。中共的戰略意圖始終都是如此，沒有變過；問題是，台灣真的要為這些人的前途和私利，賠上一整個國家，甚至數個世代的未來嗎？

（作者是青年政治工作者、中國政策研究員）

