新聞線上》台灣第一高樓和最高民意殿堂

當政府官員窮盡洪荒之力「把事情做好」之際，藍白兩黨立委卻假借監督之名，大扯政府後腿。大家回頭問問周邊的人，傅崐萁和黃國昌有準備把事情做好嗎？（資料照）

記者陳杉榮

美國自由攀岩傳奇人物艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北一〇一，舉世關注，透過轉播，美麗自由的台灣呈現在世界面前，台灣第一高樓創造了獨特的附加價值，國人同感光榮。但同樣在台灣，身為最高民意殿堂的立法院，卻是天天揮刀，刀刀砍向台灣，令人感到羞愧。

霍諾德攀登台北一〇一，創造個人歷史，創造了台灣最高建築一〇一的歷史，也創造了台灣被世界看見的歷史。他的成功不是偶然，誠如他攻頂後所言：「反覆完成六十四次幾乎一模一樣、卻不能出錯的動作。」如同軍隊備戰一樣，必須長期反覆訓練。問他為什麼成功？他說：「你不能想太多，你只需要一次又一次地把事情做好。」

霍諾德的精神，大多數台灣人也有。行政院副院長鄭麗君和政務委員楊珍妮對美關稅談判，就是把事情做好。財政部長莊翠雲提出財劃法修正草案，行政院主計長陳淑姿主責中央政府總預算案，也是把事情做好。國防部長顧立雄提出國防特別預算條例草案，更是要把事情做好。當政府官員窮盡洪荒之力「把事情做好」之際，藍白兩黨立委卻假借監督之名，大扯政府後腿。大家回頭問問周邊的人，傅崐萁和黃國昌有準備把事情做好嗎？

藍白兩黨為了報復民進黨，剛開始是以「國會擴權法案」破壞權力分立，後來越玩越大，用財劃法來掏空政府財政，最初評論直指這是「不讓賴清德有錢買武器」，有人認為言過其實，現在應驗了！總預算案被阻擋一個會期不審，不讓行政院版財劃法修正草案付委，連強化國家整體防衛作戰需要的國防預算特別條例草案，藍白聯手封殺十次。如果這不叫做拿刀砍台灣？什麼才叫做拿刀砍台灣？

國民黨立委在忙什麼？陳玉珍和牛煦庭提案修選罷法，為顏寬恒詐領助理費脫罪。陳玉珍修離島建設條例，為中國洗產地。游顥修黨產條例，為國民黨附隨組織救國團解套。民眾黨所提的不在籍投票法草案，沒有完整配套，將摧毀台灣選舉的公信力。而曾任國防部副部長的陳永康將軍淪為傅崐萁的馬前卒，在程委會十度攔阻國防特別預算條例，請問他對得起全天候防範中共侵略騷擾的全體國軍官兵嗎？

阻擋政府施政，出賣台灣國防，醜化台美關稅談判，就算「賣某做大舅」換得「鄭習會」，除了把出身民進黨，曾經是台獨的鄭麗文養大，提前讓盧秀燕和韓國瑜打包以外，對國民黨有什麼好處？奉勸國民黨的支持者看清楚，藍白兩黨主宰的「最高民意殿堂」大肆揮刀，不是只砍到賴清德，而是刀刀砍向國家，每個台灣人都是受害人。

