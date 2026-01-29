社論》「習氏王朝」與「北朝鮮化」

中國形勢詭譎不明，一黨專政走向「習氏王朝」，中國就此「北朝鮮化」，最糟的劇本不知是否會上演。（美聯社資料照）

半個月前，中共二十屆中央紀委五次全會召開之際，新華社報導：八十年前，民主人士黃炎培應邀來到延安，走進毛澤東同志的窯洞，提出了如何跳出「其興也勃焉，其亡也忽焉」歷史週期率的「窯洞之問」。毛澤東回答：「讓人民來監督政府」。八十年後，習近平給了「窯洞之問」的第二個答案：「自我革命」。然而，八十年過去，依舊是「政府監督人民」，「自我革命」則是嚴審高幹的忠誠度。

去年底，南京博物館爆出前院長盜賣典藏醜聞，引發三十餘間博物館宣布閉館，北京故宮博物院也遭波及。此事引出另一線頭，一九四九年之後的中共高幹，對國家文物強取豪奪、有借不還、收賄取得、低價購買等情事，連毛澤東也不例外。貪腐的基因，在集團內遺傳。缺乏監督制度，隨著經濟成長，胃口與日俱增。而「反腐越反越腐」，癥結出在中共權／利集團，檢驗貪腐的唯一標準，不是手腳乾不乾淨，而是政治正不正確。這次，「經黨中央研究」，張又俠、劉振立不僅「政治和腐敗問題」兼而有之，還上綱到向美國洩露核武器計劃的叛國指控，更見內情頗不單純。

請繼續往下閱讀...

二〇一二以來，習近平的強軍政策，堪稱折騰解放軍的歷史。如今，不論是「張又俠對戰鬥力建設造成極大破壞」，或者，「習近平掏空作戰指揮系統」，皆令解放軍未戰先敗。眾所週知，解放軍自始便是政治性高於專業性的武裝力量，政治是必修課，專業是選修課。政治不及格，專業不僅沒意義，甚且被當權者視為威脅。跟黨政部門一樣，解放軍上下的政治正確，就是盲從黨中央。如今，黨中央定於一尊，就得服從一尊領導，並將他的強國夢當作自己的夢。以至於，忠誠要絕對，否則，絕對不忠誠。為此，解放軍高層不斷被清洗，會不會引起「軍變」這個問題，雖然現在不能斷定，但聽黨指揮、能打勝仗，實則這樣的軍隊，恫嚇弱國、內部鎮壓還行，中美戰爭最好不要輕易嘗試。何況，還有軍事科技落差。美軍擒首馬杜羅，川普證實美軍使用了「干擾器」：「他們始終無法發射火箭。他們配備了俄羅斯和中國火箭，但一枚都沒發射出去。我們進入時，他們按下按鈕，完全無法起作用。」前車之鑑，足以為訓。

解放軍眾星如流星殞落，有人分析可能是對武統台灣的審慎派被剔除，隨後增補較為積極的敢戰派，如此一來將使台海相對危險。這一方面，台灣當然要居安思危。而且，不久前，解放軍才舉行「正義使命」圍台軍演。不過，台海可能風險上升，只是這場變局帶來的風險之一，它對中國內部、全球戰略所造成的風險，也在同步上升。所以，台海危機的提醒，不是沒有意義，只是並非意義的全部。何況，解放軍自毀式的清洗，增補速度遠遠慢於落馬速度，作戰能力折損有待時間復癒。似乎，習近平所圖為何？可能才是最終的答案。不論他的權力如傳聞受到挑戰，或者恰好相反地不動如山，二〇二七年，與其說對他是做好攻台準備之年，更像是掃除所有障礙確保第四任的節點！

以目前中國的內部形勢，繼續沿著習近平路線前進，內部的風險未必低於對外衝擊。掐指一算，沒有習近平的中共，對中國本身及外部世界都比較有利。期待習近平下台的心理，應該與此不無關係。只不過，眾所期待的溫和派，以往權力在握之際，延續「開放」是有，卻也沒有什麼「改革」。比起反「改革開放」的習近平，他們也許略勝一籌，然而，他們跟習近平仍有利益交集，即，保黨、保紅色江山，進而保自己的家族、派系利益。如果這是中國人民的希望所繫，搞不好又如習近平剛上台時，外界主觀編織的幻想。

中共二十大，胡錦濤被架出會場，一年後李克強猝死。不久，便傳出習近平權力不穩，從而塑造三年來的中國想像。伴隨著中國經濟、社會矛盾激化，改朝換代的憧憬，成為談論焦點。值得注意的是，圍繞此一話題，不外乎中共高層的權力博弈。統治集團的內亂，攸關中國的治亂興衰、經濟民生，這個國家的主人卻束手無策。超越中共權／利集團的願景，迄未激發中國人民的自救運動，是不是反映了，中共篤定沒有其他力量可以取而代之的自信與傲慢？「經黨中央研究」後，中國形勢更詭譎不明，懸劍不知道在誰的頭頂上。其中，一黨專政走向「習氏王朝」，中國就此「北朝鮮化」，最糟的劇本不知是否會上演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法