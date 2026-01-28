自由廣場》擺爛到下台 民眾黨不分區立委的三重失職

◎ 施文儀

依民眾黨自訂的「兩年條款」，多名不分區立委即將在月底下台。這原本是該黨栽培人才的一項制度設計，卻在實際運作中，被這群立委用來合理化最後階段的全面擺爛，留下令人失望的政治示範。

第一個失職，是對「審預算」職權的自我打折。兩年任期，立委理論上僅有兩次審查年度總預算的機會。第一次，他們以情緒式亂砍引發社會反彈；第二次，卻乾脆連審都不審。依法應於去年底完成的總預算，拖到一月底仍未送交委員會排審，等於把原本可以行使的兩次監督權力，硬生生折成一次，甚至歸零。這不是謹慎，而是放棄。

請繼續往下閱讀...

第二個更嚴重的失職，是對國防特別預算的逃避。高達一．二五兆元的國防特別條例，攸關台灣未來八年的防衛能力與因應中國威脅的整體布局。這不是短期政治攻防，而是會影響國家安全長達八年的重大審查權。相關立委明明已有充分了解機會，卻始終不願推動實質審議，等於主動放棄本可留下歷史影響力的關鍵角色，也讓國家利益成為政治算計的犧牲品。

第三，是制度本身被糟蹋。「兩年條款」本來是好的，讓不分區立委不致久占其位，沒想到，在任期最後卻成了卸責的保護傘。當立委明知即將下台，卻選擇拖延、空轉，把所有責任丟給下一任，人民既無法罷免，也無法懲罰，只能眼睜睜看著職權被浪費。

台灣有句俗諺說得直白：「走一個疶尿的，煞來一個滲屎的。」意思是，現在的已經很差，下一個恐怕也不值得期待。這正是人民此刻最深的無力感來源。

他們即將下台，但失職不該就此翻頁。人民或許拿他們沒辦法，但至少應該記住：當不分區立委可以在任期最後選擇什麼都不做，卻不用付出任何代價，問題早已不只是個人，而是整個制度的警訊。

（作者為退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法