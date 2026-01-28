自由廣場》﹙鏗鏘集﹚中國應以新歷史視野看台灣

◎ 李敏勇

一九四九年起，扶持殘餘中國流亡來台灣的中國國民黨政權，以反攻大陸為國策，實施長達三十八年的戒嚴。民主化的台灣，在李登輝民選總統任期，宣布解除「動員勘亂時期臨時條款」，向中華人民共和國遞出橄欖枝。中國國民黨在台灣人擔任總統時，解除了同為中國人的國民黨和共產黨的互為寇讎敵意。這也是台灣寧靜革命的歷史。

台灣與中國在二戰後發展成不同的兩個國家，是歷史也是現實。長時期敵對，右傾化的中國國民黨政權在台灣，發展成自由民主國家，左傾化的中國共產黨政權在中國本土藉由走資化形成強權。這是近代世界史形塑的政治狀況，隔著台灣海峽映照著右、左政治的演變。既不同於聯邦西德含納了東德的和平演變：也不同於經由內戰的北越合併南越；更不同於南韓和北朝各形成主權獨立國家的對峙。

台灣與中國的緊張關係在於中國的犯意與台灣的抵抗，敵意來自中國。中國國民黨的中國論從反共背反為附共降共，違背了台灣從黨國體制到民主體制演化的發展，無視於台灣人民自主的意願。這種現象讓台灣對中國更形反感，無助於台、中的友好。

台灣曾經被清帝國時代的中國割讓給日本，做為戰敗賠償。二戰後選擇回歸中國，又面對國共內戰分裂長期鬥爭的歷史。民主化後的台灣以一個含納中華民國的國家，終結國共的鬥爭。在中國周邊形成一個漢字文化的新國家，可以發展與中國的新關係，類似盎格魯撒克遜民族從不列顛帝國拓展出的諸多英語國家。

中國作為一個大國，應該以新歷史視野看待台灣成為一個新興國家，與台灣友好。應致力於中國本身的福祉，而不是強要併吞台灣，甚至狂發武力攻台的恐嚇，並不時以軍機軍艦擾台。這樣的大國不會受到世界的尊敬，這樣的國家不配自稱祖國，也不會被台灣人認為適合同為一個國家。

不要附和中國國民黨企圖挾台投共的惡劣行徑，就讓已經民主化的台灣從中國國民黨的「中國結」解放吧！台灣與中國已形成不同國家，不同政治體制的歷史，不應強制要求成為一個國家。台灣已與中國分立，形成一小一大的兩國才能解決國共兩個中國的歷史糾葛。中國，請擺脫中國國民黨的糾葛，不要讓中國國民黨成為中國在台灣臥底的顛覆力量。直接面對有主體性的台灣吧！

（作者是詩人）

