自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 毛習文革的一甲子輪迴

2026/01/28 05:30

中共中央軍委第一副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立被習近平拔除了，這是中國政壇大事，卻不必大驚小怪。共產黨就是在殘酷內鬥中生存，而今年是二〇二六年，正好是上個世紀毛澤東發動文革六十週年。中華文化中，一個甲子是一個輪迴，所以今年再一次橫掃牛鬼蛇神就不必驚訝。我就以平常心待之。中國人可以耐心等待十年後習近平老死（毛澤東、周恩來、朱德都是文革十年後的一九七六年去世的），要嘛聚眾造反，像委內瑞拉那樣由黨國第二、三號人物主持國政，釋放一切政治犯，那麼今年四月川普訪問中國時，迎接他的不是習近平而是另有其人。

毛澤東在文革時整死了兩個接班人劉少奇與林彪，整張又俠，僅僅還停留在整彭德懷的階段。劉少奇曾經拿憲法要與紅衛兵辯論，被嗤之以鼻，死的時候蓬頭垢面，名叫劉衛黃，用草蓆把他包起來燒掉。林彪更是在中共九大制定的黨章中，明文規定列為毛澤東的接班人，但第二年毛就開始清洗他的黨羽，然後毛澤東到處放話表達對林的不滿，林彪被迫逃往國外當「漢奸」，尚未逃亡成功即墜機在蒙古沙漠身亡。憲法與黨章都成為廢紙，國家怎麼治理？習近平自己毀憲（改為終身制與剝奪人民權利），卻要人民遵守憲法；憲法規定全國人民代表大會是國家最高權力機關，最高之上卻又有更高的黨的領導，並要這個黨姓習；成為不倫不類的習家黨、習家國。

這次清洗的內幕是什麼？《華爾街日報》根據消息人士提供的資訊說是張又俠洩露核機密。以張又俠的地位基本上是要什麼有什麼，他向美國洩密能得到什麼？何況他已七十五歲了，而且洩露機密是兩個人一起向美國洩密？可見此說難以成立，所以旅美學者鄧隶文說把他當小說讀就可以。

《解放軍報》社論說，張、劉嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎。這都暗示了電視台反覆播送習近平走過張又俠面前時，張理也不理，顯然踐踏習主席形象並破壞團結。

一月二十五日，新華社報導，中共中央軍委印發《軍隊黨組織選舉工作規定》，將自二月一日起實施。《規定》對各級領導機構的選舉工作作出全面規範，強調這項規定對共軍提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導具有重要意義。

在這敏感時刻推出這個規定，雖然是馬後炮，但也在表達張又俠違反了選舉規定，以非選舉方式企圖改變軍隊領導架構，而劉振立是可以調動軍隊的，這是政變的暗示？

反腐，他們全逃不過，但習近平必須拔除軍內所有有影響力的將領，清除雜音，才能實現絕對領導，其他理由只是藉口或被逼使然。

（作者林保華為資深時事評論員）

