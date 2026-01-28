自由廣場》WHO危機不在美國退出 而是拒絕自省

◎ 蕭錫惠

一個拒絕檢討自身失誤、卻要求世界繼續信任的國際組織，本身就是全球風險。世界衛生組織（WHO）今日面臨的信任崩解，並非始於美國退出，而是長期制度失能與道德逃避累積的必然結果。

問題的核心，不在於美國該不該退，而在於WHO 是否願意誠實面對三個根本問題：政治凌駕專業、問責機制缺席，以及對關鍵錯誤的集體失憶。

在COVID-19 爆發之前，台灣即已主動向國際通報疫情風險；疫情期間，台灣在邊境控管、疫調速度與資訊透明度上的表現，被多國專家視為典範。然而WHO 卻持續將台灣排除在體系之外，甚至拒絕最基本的觀察員身分。這不只是外交爭議，而是對公共衛生專業的背叛。當國際組織為了迎合政治強權，刻意忽略高能力的防疫體系，受損的不是台灣，而是全球防疫網絡的完整性。

疫情初期，WHO 對中國官方說法高度依賴，缺乏獨立驗證與查核；事後，也未對延誤通報與決策錯誤釐清責任。全球因此錯失防疫黃金時間，付出巨大人命與經濟代價。但 WHO 的回應卻是選擇「向前看」，而非「向內看」。沒有責任歸屬，就不可能有制度學習。

美國在川普第二任期就職首日宣布退出WHO，表面上是政治衝擊，實質上卻是一項制度警訊：主要金主已不再願意無條件替失能組織買單。美國長期承擔近五分之一預算，卻無法推動基本改革，本身就說明 WHO 的治理結構已高度僵化。

許多公共衛生倡議者擔憂，美國退出將削弱全球防疫協調。這樣的憂慮並非沒有道理，但問題不在於世界需不需要 WHO，而在於現在的WHO，是否還值得原樣保留。一個拒絕改革、容許政治干預專業判斷、又逃避責任的組織，即使資金充足，也無法守護全球公共安全。

真正的解方不是情緒挽留，而是制度重建：以專業為核心、排除政治干預，納入台灣等高能力夥伴，並建立清楚、可追責的決策與檢討機制。否則，WHO 今日的危機，並非外力造成，而是自身選擇的結果。

一個不敢對中國究責、卻持續排除台灣的WHO，沒有資格要求世界為它的失能繼續買單。

（作者是自由撰稿人）

