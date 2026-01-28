自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從第一線看台灣製造業對關稅的調適能力

2026/01/28 05:30

◎ 鄭文皓

對出口導向產業而言，關稅從來不是抽象政策，而是直接反映在訂單價格、毛利結構與客戶談判力上的現實成本。美國總統川普近日宣布，若貿易夥伴未完成國內批准程序，將提高關稅。這類決策在政策圈或許仍有討論空間，但在產業第一線，衝擊卻是立刻發生。關稅一旦調升，不會等待制度爭議釐清，而是迅速轉化為重新議價、壓縮交期甚至轉單的壓力。尤其高度依賴美國市場的電子零組件與機械設備業者，更能感受到政策不確定性如何在短時間內成為營運風險。

南韓的例子尤具警示意義。許多企業在行政部門完成談判後，已依協議預期調整產線與報價結構，卻因國會程序延宕承擔額外成本。對產業而言，這等於為政治時程的不確定性買單。國際市場不會區分責任屬於行政或立法，最終承擔風險的是企業本身。

相較之下，台灣企業近年面對經貿震盪，已逐步培養更高的風險意識。不再單押單一市場或單一政策假設，而是透過多元接單、分散生產基地與彈性報價機制降低衝擊。這種第一線的調適能力，使部分產業在區域競爭中保有緩衝空間，也展現台灣供應鏈的彈性。

政府在此過程中的角色，同樣關鍵。面對關稅與貿易規則頻繁變動，相關部會若能透過即時資訊揭露、產業座談與專案輔導，協助企業掌握政策風向與替代市場選項，將有助於降低恐慌與誤判。企業最需要的，並非政策永遠不變，而是在變動來臨時，能及時取得清楚訊號與可行方案。制度的可預期性，本身就是產業競爭力的一部分。

關稅政治化，也加速企業之間的分化。仍停留在低附加價值、價格競爭模式的廠商，往往首當其衝；已投入高階製程與系統整合服務的企業，則較有空間轉嫁成本，甚至深化與客戶的長期合作。台灣製造業近年推動升級轉型的成果，正是在這種環境中逐漸顯現。

國際貿易已進入高度不確定的常態。對台灣而言，與其期待外部環境回歸穩定，不如持續強化產業韌性與風險分散能力。只要維持透明溝通、穩定治理與轉型動能，即使全球供應鏈重組加劇，台灣仍有機會在動盪中找到自己的定位。

（作者從事電子業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書