自由廣場》從第一線看台灣製造業對關稅的調適能力

對出口導向產業而言，關稅從來不是抽象政策，而是直接反映在訂單價格、毛利結構與客戶談判力上的現實成本。美國總統川普近日宣布，若貿易夥伴未完成國內批准程序，將提高關稅。這類決策在政策圈或許仍有討論空間，但在產業第一線，衝擊卻是立刻發生。關稅一旦調升，不會等待制度爭議釐清，而是迅速轉化為重新議價、壓縮交期甚至轉單的壓力。尤其高度依賴美國市場的電子零組件與機械設備業者，更能感受到政策不確定性如何在短時間內成為營運風險。

南韓的例子尤具警示意義。許多企業在行政部門完成談判後，已依協議預期調整產線與報價結構，卻因國會程序延宕承擔額外成本。對產業而言，這等於為政治時程的不確定性買單。國際市場不會區分責任屬於行政或立法，最終承擔風險的是企業本身。

相較之下，台灣企業近年面對經貿震盪，已逐步培養更高的風險意識。不再單押單一市場或單一政策假設，而是透過多元接單、分散生產基地與彈性報價機制降低衝擊。這種第一線的調適能力，使部分產業在區域競爭中保有緩衝空間，也展現台灣供應鏈的彈性。

政府在此過程中的角色，同樣關鍵。面對關稅與貿易規則頻繁變動，相關部會若能透過即時資訊揭露、產業座談與專案輔導，協助企業掌握政策風向與替代市場選項，將有助於降低恐慌與誤判。企業最需要的，並非政策永遠不變，而是在變動來臨時，能及時取得清楚訊號與可行方案。制度的可預期性，本身就是產業競爭力的一部分。

關稅政治化，也加速企業之間的分化。仍停留在低附加價值、價格競爭模式的廠商，往往首當其衝；已投入高階製程與系統整合服務的企業，則較有空間轉嫁成本，甚至深化與客戶的長期合作。台灣製造業近年推動升級轉型的成果，正是在這種環境中逐漸顯現。

國際貿易已進入高度不確定的常態。對台灣而言，與其期待外部環境回歸穩定，不如持續強化產業韌性與風險分散能力。只要維持透明溝通、穩定治理與轉型動能，即使全球供應鏈重組加劇，台灣仍有機會在動盪中找到自己的定位。

（作者從事電子業）

