自由廣場》南韓警鐘 國會延宕會成為國家風險嗎？

◎ 魏思源

美國總統川普近日威脅，如果南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，他將把對南韓的關稅從十五％提高到廿五％。表面上看，這是對南韓國會的不滿，但背後反映了一個重要現實─在川普眼中，行政部門的談判成果，不代表國家已經能保證履約。

南韓是美國的重要盟友，無論在安全、科技或供應鏈上，都對美國有高度依賴。然而，即便如此，川普仍公開點名、施壓，用關稅作為手段，頗有殺雞儆猴的意味，向其他貿易夥伴傳遞明確訊息，國內政治延宕，不會被當作正當理由，只會被視為不利因素。

值得注意的是，川普的指控並非南韓政府反悔，而是國會尚未批准協議與完成立法程序。這顯示他的談判立場非常務實。對美國而言，協議的價值不在於簽署當下，而在於能否轉化為法律與制度，確保承諾落地。如果行政承諾無法跨過立法門檻，等同於尚未完成。

這對台灣尤其值得警惕。

近期台美關稅談判底定，稅率降至十五％且不疊加，對產業而言是重要成果。但如果相關配套或承諾在立法院陷入政黨攻防、被拖延，南韓的例子就不是他國新聞，而是一個嚴重警示。

在高度依賴川普個人意志、且日益交易化的國際政治環境中，美方關注的不是國內民主程序是否正當，而是制度是否可靠、承諾是否能兌現。立法院的對立，在國內是制衡機制，但對外，卻可能被解讀為制度的不確定性。若外部經貿協議被國內政爭牽制，成為政黨角力的籌碼時，對外傳遞的訊號往往與國內政治的意圖不同。

南韓的遭遇提醒我們，談判完成不是簽字那一刻，而是制度真正啟動、承諾真正落地的時刻。即便行政談妥，如果無法落實成可執行的制度，其承諾仍可能失效。

這並非否定民主監督的重要性，而是指出，在現實的國際政治中，制度可靠度與履約可信度，本身已成為國家在國際談判中的實力。南韓被公開點名，並非事件的結束；台灣若未能理解這層訊號，下一次面對現實考驗時，恐怕不會太遠。

（作者從事資訊業）

