社論》「鄭習會」沒有白吃的午餐

立法院將於卅日結束本會期，昨天藍白立委第十度在程序委員會封殺國防特別條例等草案排入議程。國會藍白合，毀憲亂政多時。接著，「我是中國人」加入戰場，藍白兩軍更殺紅了眼。國民黨立委，北京統戰部門呼之即來、揮之即去，高度配合其對台攻勢。鄭麗文，亟思獲得習近平背書加持，故而將「鄭習會」列為第一志願。不巧，習近平內憂外患有燃眉之急，一時無暇接見台灣的「中國人」。另一方面，對於「鄭習會」的見面禮，北京似乎猶嫌國民黨禮數不周到。

時序進入二〇二六年，藍白紅綠之博弈，是否會出現轉折點，值得觀察。黃國昌不分區立委即將到期，柯文哲交保後正圖敗部復活。柯說，曾經跟柯建銘談過，以民進黨支持代孕，交換民眾黨支持中央總預算、國防特別預算。雖然雙方沒有一拍即合，但也開啟了想像的空間。黃國昌，想選新北市市長，甚至圖謀二〇二八年，是一種玩法。柯文哲，想藉政治力擺脫司法緊箍咒。偏偏，民眾黨八席不分區，正是國民黨能不能笑傲江湖的關鍵，北京應該不會放牛吃草。

或許為了統一思想，國民黨邀請傳聞中的「金主」，大駕光臨黨中央與黨團餐敘，要求藍委反軍購、反關稅、反對赴美投資。另，北京訓令國民黨，為利「鄭習會」之順利舉行：一．二五兆元軍購預算絕對不能通過、對台灣「被統一」後的制度安排（沒有中華民國的存在）要有明確立場、不能支持台美供應鏈合作。而今，如果習近平心想事成，拿下心腹之患張又俠，沉浸於不可一世的自我感覺，那麼「鄭習會」就未必是當務之急了，而且，天下沒有白吃的午餐，「鄭習會」的價碼可能上調。假使逆來順受、照單全收，國民黨不惜自毀媚共，令藍委加上白委，淪為北京弱化台灣國防、推銷一國兩制、阻撓台美經貿合作的「馬仔」，那麼，今年地方選舉，藍白兩軍恐將理不直、氣不壯。

去年十一月初，高市早苗在眾議院的「台灣有事」與「日本存立危機事態」的論述，引起北京之外交大暴走。但高市堅持己見，絕不收回發言，在日本獲得高人氣，從而解散眾議院重新選舉。在各黨政策辯論時，高市強調：將全面強化安全保障政策，沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護。諷刺的是，台灣還沒「有事」，台灣的國會卻「出事」了。藍白主宰立法院，國防特別預算，連程序委員會都出不了。AIT處長谷立言稱：自由並非平白得來的，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力。谷立言講話的對象，顯然是藍白兩黨。

鄭麗文的黨中央，黨內重量級人物，未必跟著她盲人騎瞎馬。但，黨中央加上立院黨團，卻成為國民黨的正字標記。而其兩邊落空的危機，也逐漸浮現了。華府對國民黨失去信賴，北京對國民黨失去耐性，十分可能淪為對美、對中、對台灣頭家三面不是人的窘境。最可悲的是，被華府、台灣主流民意排斥，國民黨只能更倚賴北京，任其需索無度，走上自我赤化的不歸路。而過了廿年，台灣的內外條件都與二〇〇五年截然不同了，鄭麗文若沈湎於當時跟班的「連胡會」，為求「鄭習會」簽下賣身契，想必會比連戰廉價很多，也更可能隨時淪為棄子。

中共誘騙國民黨，是一項長期的政治作戰。蔣經國時代，中共建議「兩黨長期共存，互相監督，共圖振興中華之大業」，蔣氏堅持不接觸、不談判、不妥協。一路下來，連馬朱奉行九二（同屬一中）共識，反對台獨，終於吞下中共的釣餌。進一步，只能說ROC與PRC同屬一中，不能說互不隸屬。如今，被郝龍斌、趙少康指控北京介入而當選的鄭麗文，大方採用北京版本的九二共識：「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」。如今復受催逼，國民黨必須清楚表態：「統一」後沒有「中華民國」的存在了。

此一跡象，透露出華府重提台灣地位未定論、川普宣稱台灣就是台灣、台美關係緊密化，已令北京感到焦慮，必須令國民黨更趨近一中原則作為平衡。倘若「武統」因解放軍清洗延遲，「和統」更需要有具體進展。「中國國民黨」，會不會淪為「中國的國民黨」，它的同志與支持者，可不能等閒視之。如果「我是中國人」，淪為「我是中國的人」，還想選舉的，必須自救救黨。至於，國民黨向下沉淪，民眾黨要與汝偕亡或另謀生路，師父及信眾也該好好細思量。

