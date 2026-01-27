自由廣場》習近平內外困局與武統必然性

◎ 嶼明

中國當局近日宣布調查中央軍委副主席張又俠上將及中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立上將，指控兩人涉嫌「嚴重違紀違法」。若消息屬實，其意義遠不只是反貪或紀律問題，而是軍事權力核心的重大重組。這不是單純辦案，而是對整個指揮體系的「忠誠重編」。

習近平近年頻繁清洗軍中，若僅從軍紀或國際戰略解釋，顯然不足，更需理解其面對的外部壓力與內在心理結構。在其主觀敘事中，美國與民主國家圍堵中國，使經濟與外交空間收縮；黨內與軍方又被懷疑存在不忠者，對其權威構成威脅。在此框架下，「收回台灣」被塑造成證明中國強大與其歷史地位的關鍵任務。

於是，對外形象被包裝為鋼鐵意志：即使局勢不利，也必須完成民族復興。戰爭不再是高風險選項，而被定義為歷史必然。然而更深層的動力，是對失敗後果的恐懼。對極權領導者而言，下台往往意味清算。若多年統治被視為失敗，不只是政治生命終結，連家族與個人安全都可能動搖。於是國家命運與個人生存被綁定：統一是否完成，等同於他是否成功；成功與否，關乎是否被體制拋棄。

在此結構下，戰爭逐漸成為延命賭局。外在語言是民族使命，內在動機卻是生存焦慮。人民福祉與士兵安危不再是目的，而成為風險轉移的承擔者。關鍵不在個人品格，而在制度是否容許此轉換發生。當犧牲人民生命可以換取權力延續，而體制缺乏究責與監督時，對外戰爭便可能轉化為「看似合理」的政治工具。戰爭成本由人民承擔，風險卻不在統治者身上。

歷史一再證明，當領導者的恐懼轉化為國家暴力，戰爭便不再需要正當理由。防止戰爭的關鍵，不在寄望個人理性，而在確保無人能以民族與歷史之名解決自身權力困境。

在民主政治下，權力須為生命負責，戰爭是不得已的選擇；在獨裁體制中，戰爭卻可能成為延續權力的工具。這正是民主與獨裁的根本差異，也是台灣社會必須清醒理解的現實。

（作者是建築師）

