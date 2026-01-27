自由廣場》騎樓是誰的？／中央不修法 只剩人民互相檢舉

◎ 范振家

台灣騎樓究竟是公眾動線，還是地主的私有空間，長年處於法制灰色地帶。近期各地出現大量「檢舉熱點」，不少屋主僅將車停在自家騎樓，卻連續遭開單，引發強烈反彈。以台中為例，短短兩年間，因騎樓停車被檢舉的街道竟逾萬條，這不是個案，而是制度全面失靈。

騎樓原本只是人行道不足時的權宜設計，政府要求地主一樓退縮供通行，產權歸私人，使用卻高度公共化，形成典型「私地公用」。問題在於，這套制度一路沿用，卻從未隨都市發展檢討。地主負擔購地與建築成本，卻不能封、不能停、不能用，騎樓不是公設，限制卻比公設還嚴。

現行法規不分住宅區與商業區，一律禁止停車與占用，完全無視夜間住宅區行人稀少、騎樓高低不平的現實。當法律建立在想像中的「理想人行道」，執法只能靠檢舉補洞。中央不修法，卻大方開放檢舉，成功把治理責任轉嫁給人民，讓鄰里彼此對立，民怨持續累積。

更諷刺的是，中央高喊「擺脫行人地獄」，卻遲遲不願系統性興建連續、安全的人行道，反而要求私人騎樓永久承擔公共通行責任。於是出現一種台灣式奇觀：行人沒有真正的人行道，只能走在騎樓；屋主的騎樓卻什麼都不能用；最後再用罰單證明政府「有在做事」。

騎樓爭議的核心，從來不是要不要依法行政，而是法律是否仍符合使用現況。當政府以公權力管制私地，卻拒絕承擔公設責任，制度正當性自然崩解。民眾質疑是否該由政府徵收買回，並非情緒反應，而是對長期失衡的合理反問。

若中央繼續逃避修法，只會讓行人地獄與檢舉地獄並存。真正的解方，不是更多罰單，而是誠實面對錯誤制度，否則，政治代價終究會反映在選票上！

（作者是管理學博士）

