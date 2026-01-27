自由廣場》學測多考不是貪心 是制度逼出來的焦慮

◎ 墨客

一一五學年大學學測甫落幕，卻再度引發教育現場的集體焦慮。根據統計，學測考生平均選考科目數，從一一一學年的四．三八科，攀升至今年的五．一〇科。表面上看，彷彿是學生越來越拚，但深入檢視後發現，這並非學生主動選擇，而是制度設計所逼出的集體行為。

對多數高三生而言，多考一科，並非因為興趣或能力，而是一種「自保」的避險策略。當各大學、各校系的參採科目組合高度分散，且缺乏一致邏輯時，學生根本無從判斷哪些科目真的重要。在落榜成本極高、重考風險沉重的現實下，只能選擇把風險轉嫁到自己身上。即便官方一再強調「參採不是越多越好」，但在實際篩選過程中，學生難免擔心：同分數時，是否真的不會因為多一科而佔優勢？這種不確定性，使得不考反成高風險選擇。換言之，學測科目數不斷膨脹，並不是學生貪心，而是制度讓人不得不貪心。

若真要實質減輕學生壓力，問題的解方也只能來自制度面，而非對學生喊話。第一步，應正視參採科目無上限所引發的競賽。由招聯會與教育部訂定明確原則，為參採科目設下合理上限，例如多數校系不超過三至四科，並要求超過者提出清楚的學習關聯說明，才能真正讓少考不再等於吃虧。

此外，可建立核心科目＋選擇性加權的設計。以少數核心科目作為基本門檻，其餘科目僅作為加權參考，而非資格限制，可有效降低學生因「怕沒資格」而硬撐不擅長科目的壓力。

真正讓學生焦慮的，從來不是少拿幾分，而是被排除在門外。

最後，跨域能力的培養也應回歸大學端。若大學能清楚建立入學後的補修與跨域選修機制，讓學生知道現在不考，不代表未來學不到，就不必把所有壓力一次壓在高中與學測身上。

減輕考試壓力，從來不是要求學生改變行為，而是讓制度不再懲罰理性選擇。只要參採標準仍然模糊、分散又沒有上限，多考就會繼續成為學生唯一能抓住的安全感來源。

（作者是現職國中教師）

