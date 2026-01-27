自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》學測多考不是貪心 是制度逼出來的焦慮

2026/01/27 05:30

◎ 墨客

一一五學年大學學測甫落幕，卻再度引發教育現場的集體焦慮。根據統計，學測考生平均選考科目數，從一一一學年的四．三八科，攀升至今年的五．一〇科。表面上看，彷彿是學生越來越拚，但深入檢視後發現，這並非學生主動選擇，而是制度設計所逼出的集體行為。

對多數高三生而言，多考一科，並非因為興趣或能力，而是一種「自保」的避險策略。當各大學、各校系的參採科目組合高度分散，且缺乏一致邏輯時，學生根本無從判斷哪些科目真的重要。在落榜成本極高、重考風險沉重的現實下，只能選擇把風險轉嫁到自己身上。即便官方一再強調「參採不是越多越好」，但在實際篩選過程中，學生難免擔心：同分數時，是否真的不會因為多一科而佔優勢？這種不確定性，使得不考反成高風險選擇。換言之，學測科目數不斷膨脹，並不是學生貪心，而是制度讓人不得不貪心。

若真要實質減輕學生壓力，問題的解方也只能來自制度面，而非對學生喊話。第一步，應正視參採科目無上限所引發的競賽。由招聯會與教育部訂定明確原則，為參採科目設下合理上限，例如多數校系不超過三至四科，並要求超過者提出清楚的學習關聯說明，才能真正讓少考不再等於吃虧。

此外，可建立核心科目＋選擇性加權的設計。以少數核心科目作為基本門檻，其餘科目僅作為加權參考，而非資格限制，可有效降低學生因「怕沒資格」而硬撐不擅長科目的壓力。

真正讓學生焦慮的，從來不是少拿幾分，而是被排除在門外。

最後，跨域能力的培養也應回歸大學端。若大學能清楚建立入學後的補修與跨域選修機制，讓學生知道現在不考，不代表未來學不到，就不必把所有壓力一次壓在高中與學測身上。

減輕考試壓力，從來不是要求學生改變行為，而是讓制度不再懲罰理性選擇。只要參採標準仍然模糊、分散又沒有上限，多考就會繼續成為學生唯一能抓住的安全感來源。

（作者是現職國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書