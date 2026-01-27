自由廣場》國民黨的主體性 在商業力量中消融

◎ 沈言

最近，在國民黨黨團餐敘這個本應由民意代表交換意見、凝聚立場的場合，出現令人錯愕的畫面。一位沒有民意授權、也非公職身分的企業界人士坐在發言主位，對多位立委發表帶有政策指導意味的談話，內容直指軍購預算與關稅談判，題為「重新撐起脊梁」。問題不在企業主說得對或不對，而在於這個場景本身已失衡：當制度核心開始把話語權讓給非制度角色，政治主體性便悄然鬆動。

商業力量試圖影響政策並不新鮮。企業表達立場、爭取利益本是常態。分水嶺在於，政黨是否分得清「聽意見」與「下決定」的界線。

政黨存在的理由，不是替單一利益背書，而是將各種聲音納入制度，由自己負責判斷並承擔後果。

歷史上，無論十字軍東征後期或蒙古西征，戰爭都與商業力量交織。商人需要軍事力量清除障礙，軍事政權則仰賴商路財富支撐體系。值得警惕的，不是商人是否發聲，而是政治一旦失去制度自覺，決策便會被商業需求牽著走。

回到現實情況，國民黨的問題並不是向商界請益，而是正在放棄自己該有的政治判斷。當一個政黨允許非制度角色，在攸關國安的軍購與對外談判議題上，用高度情緒化、帶有道德審判意味的語言定調方向，政黨反而退到一旁，只剩下附和與動員口號，這其實就是把判斷力「外包」出去。

國安預算與經貿談判，本質上是高度專業、也高度敏感的博弈。動員式語言對內或許能製造聲量，對外卻極易造成誤判與不信任。最後受傷的，不會是誰的名聲，而是國家的戰略韌性與談判空間。商業力量追求影響力，本來就無可厚非。真正該被檢驗的，是個擁有選民授權的大黨，是否還願意、也還能自行判斷。政黨一旦放棄判斷的尊嚴，就不再是脊梁，而只會成為他人意志的影子。

（作者是政治評論員）

