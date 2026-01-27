自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》看中國何時會把賈永婕列為頑固台獨分子

2026/01/27 05:30

◎ 于則章

極限攀岩神手霍諾德週日成功攀登台北一〇一大樓，引發全球矚目，在各大媒體爭相報導下，不但成功行銷台灣，大樓旁邊隨風飄舞的國旗更突破了中國對台所設的政治禁錮，而這樣的成果自然得歸功於一〇一董事長賈永婕事前細心地將周邊旗幟全部換成了國旗。

在霍諾德成功登頂的前兩天，中國國民黨卻忙著要重啟「國共論壇」、促成「鄭習會」而對攸關國家安全的國防特別條例與對美軍購案再三阻撓，在立法院內第八度進行封殺。然而，中國卻還是不滿意，更放話說，國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，正採取「技術性延遲」，並具體要求該黨不能再迴避「統一後的制度安排」，不應讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」政體的存在。

中國國民黨每逢選舉就要高喊「捍衛中華民國」把中華民國國旗拿出來揮舞，說如果讓民進黨勝選了，中華民國就要滅亡。現在看來，處心積慮配合中共要消滅中華民國的不是民進黨而是國民黨，對照賈永婕努力讓全世界看到台灣、看到中華民國國旗，真是諷刺至極。

在中國共產黨眼中，只要是拒絕臣服在五星旗下接受他們的統治就是台獨，即使打著中華民國的旗號也是一樣，如今，共產黨已經逼迫國民黨必須表態消滅中華民國、接受中華人民共和國的「統一」，以中國共產黨的一貫作風來看，賈永婕被他們列為「頑固台獨分子」只是早晚的問題。而國民黨屆時絕對是軟弱的連氣都不敢吭一聲，因為這個黨早已對共產黨徹底屈服，淪為對台統戰的馬前卒。

（作者是公務員）

