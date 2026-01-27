自由電子報
自由廣場》危害台灣安全 就是動搖世界安全

2026/01/27 05:30

◎ 林逸民

歐洲議會廿一日通過歐盟「共同外交暨安全政策」和「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申「中國歸中國，台灣歸台灣」，闡明中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣也與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民，歐明並譴責中國軍演破壞和平。

決議文另外肯定美國、英國、法國、德國陸續在台海進行「自由航行」任務，更樂於提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」，讓衛星網路協助台灣在海纜遭破壞時仍能維持網路通訊。

近來美國與歐洲國家為了格陵蘭問題一度產生摩擦，但是台灣始終是雙方的共識，這是因為台灣居於太平洋第一島鏈，遏制中俄的重要戰略位置，也是扼守台灣海峽，維持全球貿易暢通的重要經濟要地；更是半導體產業的中心，未來科技發展不可或缺。

不僅半導體，在無人機方面，波蘭正大舉採購無人機，佔台灣無人機出口總額六成，台灣成為歐洲軍用無人機減少對中國技術依賴的重要助力。全球無人機大廠如德國量子系統、美國Anduril也都積極與台灣合作。可以說，台灣已是民主自由世界的中心、不可忽視的寶島。

也因此，美國特別重視台灣的防務，千叮萬囑台灣要提升國防預算，加強戰備，而賴清德總統從善如流提出一．二五兆特別預算，正是呼應全球對台灣的殷殷企盼，然而卻遭到在野黨惡意封殺。

美國在台協會處長谷立言因而極其罕見的連續發表四篇貼文，闡述台灣投資國防對世界和平的重要性。立法委員王定宇則透露，美方對國民黨阻撓國防預算的行徑既不解又失望，已將妨礙台灣自我防衛的政客定義為台灣安全的敵人。

國民黨還以為只要阻擋國防預算，就能從中國得到好處，但中國不允許國民黨渾水摸魚，揚言徹底消滅中華民國。更要逼令國民黨破壞台美貿易，讓台商重新鎖進已遭美國高關稅打擊、毫無前途的中國，才許可國共會談。國民黨若真的為虎作倀，勢必成為全台灣人的公敵。

由於台灣現在是民主自由世界戰略中心，危害台灣安全，就是危害全世界安全，國民黨妄圖阻擋國防預算，不只是台灣安全的敵人，將不只會成為美國的敵人，更將成為世界公敵。

民眾黨亦同，柯文哲稱本想用代理孕母法案交換通過國防預算，因為談不攏才反對，全球安全豈可做為籌碼交換？民眾黨想因為這種卑鄙交易成為台灣、美國和世界公敵？還是回頭是岸，好好通過刻不容緩的重要國防預算，切記國家存續後，其他內政議題才有討論的意義可言。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

