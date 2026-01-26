自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當全球鏡頭聚焦霍諾德 帶給世界的「台灣視角」

2026/01/26 05:30

◎ 袁冰凝

當美國極限攀岩家霍諾德徒手登頂台北一〇一，全球屏息以待的，不僅是一場極限運動挑戰，更是一個屬於台灣的國際時刻。直播畫面中，中華民國國旗在台北天空飄揚，《CNN》亦清楚以「Taiwan president」稱呼賴總統。這不只是新聞用語的選擇，而是國際主流媒體在現實世界中，對台灣政治主體性的直接呈現。

或許有人認為，這終究只是一場運動表演；然而在國際法與現實政治交織的世界裡，「被如何稱呼、由誰稱呼、在何種脈絡下被稱呼」，從來都不是小事。國家未必能單方面宣告其地位，卻能在一次次被世界準確指認的過程中，累積不可逆的存在事實。這正是台灣長期以來最艱難、也最真實的外交戰場。

從法律視角而言，國家形象並非僅由條約或形式承認構成，更來自持續、穩定且可被觀察的國際互動。霍諾德的專業挑戰，建立在嚴謹評估、風險管理與跨國協作之上，正如台灣民主法治的運作邏輯，不是魯莽冒進，而是在制度與責任之內，選擇承擔風險、穩健前行。

這是一場讓世界看見台灣安全、有序與自信的行動。唯有治理成熟、制度穩定的社會，才能承擔風險、管理風險，並將挑戰轉化為榮耀。

台灣值得被世界看見，從來不是因為渴求他人的認可，而是因為我們始終站在那裡，位置清楚、姿態穩定。當世界透過鏡頭看見台灣這片土地，當總統被國際媒體正確稱呼，台灣並非被推上國際舞台，而是在既有的位置上，自然而然地被世界看見。

這一刻，全世界知道：這裡，有一個叫台灣的國家。

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書