自由廣場》當全球鏡頭聚焦霍諾德 帶給世界的「台灣視角」

◎ 袁冰凝

當美國極限攀岩家霍諾德徒手登頂台北一〇一，全球屏息以待的，不僅是一場極限運動挑戰，更是一個屬於台灣的國際時刻。直播畫面中，中華民國國旗在台北天空飄揚，《CNN》亦清楚以「Taiwan president」稱呼賴總統。這不只是新聞用語的選擇，而是國際主流媒體在現實世界中，對台灣政治主體性的直接呈現。

或許有人認為，這終究只是一場運動表演；然而在國際法與現實政治交織的世界裡，「被如何稱呼、由誰稱呼、在何種脈絡下被稱呼」，從來都不是小事。國家未必能單方面宣告其地位，卻能在一次次被世界準確指認的過程中，累積不可逆的存在事實。這正是台灣長期以來最艱難、也最真實的外交戰場。

請繼續往下閱讀...

從法律視角而言，國家形象並非僅由條約或形式承認構成，更來自持續、穩定且可被觀察的國際互動。霍諾德的專業挑戰，建立在嚴謹評估、風險管理與跨國協作之上，正如台灣民主法治的運作邏輯，不是魯莽冒進，而是在制度與責任之內，選擇承擔風險、穩健前行。

這是一場讓世界看見台灣安全、有序與自信的行動。唯有治理成熟、制度穩定的社會，才能承擔風險、管理風險，並將挑戰轉化為榮耀。

台灣值得被世界看見，從來不是因為渴求他人的認可，而是因為我們始終站在那裡，位置清楚、姿態穩定。當世界透過鏡頭看見台灣這片土地，當總統被國際媒體正確稱呼，台灣並非被推上國際舞台，而是在既有的位置上，自然而然地被世界看見。

這一刻，全世界知道：這裡，有一個叫台灣的國家。

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法