自由廣場》胡，怎麼說）藍白委若否決美台關稅協議 就是自掘墳墓！

◎ 胡文輝

種種跡證指向，藍白委仗立院席次多數，正遂行中共毀滅台灣毒計。總預算案、國防特別預算案、美台關稅協議都是關係台灣前途重中之重，也是檢驗藍白委舔共賣台、欲置台灣於死地、被「赤化」的三大測量指標。

三大指標美台協議是新戰線，前兩項總預算及國防特別預算，藍白委早有預謀、服從北京意旨，卡住預算勒住台灣脖子，不許台灣購買海馬士火箭系統、魚叉反艦飛彈、無人機等等共軍侵台時最恐懼的武器。請看︰

請繼續往下閱讀...

新年度已過去近一個月，但新年度中央政府總預算遭藍白委阻擋一百五十天，至今未開始審議，其中七百八十億元就是前述購買嚇阻共軍進犯的武器；因應共軍武迫、強化台灣防衛的八年一．二五兆元國防特別預算，被藍白委九度卡關至今未付委。兩大指標顯示，藍白委企圖解除台灣國防力量，送給共軍宰割蹂躪！

再看︰新戰線關鍵指標就是美台關稅協議是否遭藍白封殺。

鄭麗君、楊珍妮帶領台灣隊和美方談判近一年，達成美台關稅協議，包括對等關稅十五％且不疊加、針對美國二三二條款台灣取得最惠待遇等五大項，台灣傳統產業因稅率與日韓齊平將提升競爭力，半導體最惠待遇更讓最大競爭對手韓國既羨又嫉而皮皮挫，這是以台灣實力贏得美方尊重對等的成功談判，為台灣前途撐住半邊天！

台美談判很成功，中共吃味、眼紅，見笑轉生氣，竟顛倒是非，稅率降低為十五％竟誣指為「無恥下調」，藍白舔共吃謊附和為「區區十五％」否定談判，在此反問中共及藍白，難道要比照「貴國」上調到四十七％才不無恥？

赤藍白謊話同源合流，把台灣承諾對美投資二千五百億美元及政府信保額度二千五百億美元，歪邪亂加扭曲變造為「送美國五千億美元」，造天大謊加鬼話連篇！再反問赤藍白，「貴國」投資美債六八八七億美元，是否送美國六八八七億？

關稅協議談的好，美台關係提升，中共就是無所不用其極搞破壞，藍白委也搞破壞，藍白掌控立法院就成了可置台灣於死地的毀滅性多數。國際貿易關稅談判協議都是條條項項環環節節相扣，美台協議如遭立院否決、即使更動一條一項一字一句，都恐被認定毀約全本作廢，豬年狗月都重談不成，台灣恐將崩盤、陷入赤色恐怖深淵。

「CK楊」本就不安好心，好膽麥走！藍白委若聽他的、執意與鬼話造謊否定美台關稅協議的「鬼」一鼻孔出氣，墮落為鬼的傳聲筒，對美台協議下毒手，否決、杯葛、無限期拖延，不但禍台殃民，更自掘墳墓，埋葬自己、埋葬藍白黨、埋葬中華民國！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法