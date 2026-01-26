自由廣場》保衛關鍵基礎設施 預防勝於補破網

◎ 陳振偉

保衛關鍵基礎設施的資安即國安重要一環，這是賴總統出席AI、資安大會，乃至親自主持「全社會防衛韌性會議」時，常闡揚說明的概念。為此還提出《國家資通安全戰略》，以期打造堅韌的智慧國家；行政院亦推出《國家資通安全會報》，落實資安防護的施政理念。

依據甫修正的《資通安全管理法》規定，所謂的「關鍵基礎設施」，是指實體或虛擬資產、系統或網路，其功能一旦停止運作或效能降低，對國家安全、社會公共利益、國民生活或經濟活動有重大影響之虞，經行政院定期檢視並公告之領域。簡單來說，概指政府機關、國營事業、各部會所屬法人機構中影響公共安全、經濟民生的重要基礎設施。

二〇二二年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，台鐵新左營車站大廳螢幕牆、南投竹山鎮公所設在景點的電子看板被對岸駭客入侵，出現「統戰」字詞。雖請資安委外廠商做修復並追究責任，畢竟還是亡羊補牢的事後處理之舉。

依行政院《國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要》，「科學園區與工業區」被列為我國關鍵基礎設施領域。產業園區管理局承繼中央政府的資安戰略，也高度重視資安防護。與其受到資安攻擊再謀求補救善後，不如防患未然，不讓有資安疑慮物品進到公部門的基礎設施裡，也是「事先預防勝於亡羊補牢」的積極思維體現。

（作者為公務人員）

