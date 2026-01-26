自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》從「印」象到「印」證：台商在印度長期穩健布局

2026/01/26 05:30

◎ 德寧瀚（Ninad S. Deshpande）

一月廿六日是印度第七十七個共和日。這不僅是紀念憲政價值的重要時刻，也是檢視印度如何形塑全球經濟夥伴關係的契機，其中，印台經濟合作尤為關鍵。

我近日抵台後，觀察到：台灣企業在印度，正由「進入市場」邁向「長期成功」。這樣的成果，建立於印度過去十年持續改善的經商環境之上。此一轉變，並非源於單一政策，而是莫迪總理所倡的「累積式治理成果」。透過簡化勞動法規、廢除過時法令、優化監管制度及降低合規成本，印度逐步打造出更有利企業長期經營的環境。此等進展，也反映在國際評比上，例如，印度近五年在 WIPO 全球創新指數中上升十名。

全球供應鏈重組下，企業日益重視韌性、穩定與信任。隨著基礎建設持續改善、貿易流程數位化，及物流與能源體系不斷升級，印度已成為具備承載複雜製造能力的重要生產基地。同時，「生產連結獎勵計畫」（PLI）亦為長期製造投資奠定穩定基礎。

此外，印度各邦在經商環境的良性競爭，為投資者提供更多彈性與選擇，使印度不僅「容易進入」，也更「適合長期經營」，讓印台經濟關係展現高度的自然互補性。在電子製造領域，鴻海、和碩等持續擴大在印度的布局；華碩、宏碁、微星、技嘉、群聯與研華等，也將印度視為重要的製造與工程基地。半導體方面，塔塔—力積電晶圓廠計畫，及鴻海—HCL 封裝測試投資案，象徵印度正由願景階段穩健邁向實踐。

在鞋業、紡織與先進材料等領域，台企透過技能培育與供應鏈整合，善用印度龐大的人力資源與成熟的製造聚落優勢。金融、勞動合作及教育交流亦持續深化，特別是在半導體與先進工程人才培育方面，展現長遠的合作潛力。

印台經濟合作的成功，源於印度持續推動的結構性改革、以信賴為核心的治理模式，以及對產業長期發展的堅定支持。全球的企業得以在更開放、且高度連結全球市場的制度與框架中，深耕印度市場。

對台企而言，無論是跨國或中小企業，關鍵已不在於「是否與印度接軌」，而在於如何依據自身商業模式與核心優勢，在這個為長期發展所打造的印度產業生態系中，找出最具效率且可持續的合作路徑。

（作者為印度台北協會會長）

