自由廣場》李筱峰專欄）不該說中國國民黨「親中」

用「親中」一詞來形容中國國民黨，並不恰當。為什麼？試就「親中」一詞，稍作語法與語意分析：

「親」是動詞，即「親近」之意，可衍伸為「結合」；「中」是受詞，即「中國」。有了動詞和受詞，那麼主詞是什麼？就是中國國民黨。主詞通常不等於受詞，所以如果說中國國民黨「親中」，無異表示中國國民黨不是中國，而是中國以外的「他者」，這個「他者」，只是採親中路線而已。就像美蘇冷戰時期，世界上有些國家採親美路線，有些採親蘇路線，但不論親美或親蘇的國家，他們本身並不是美國或蘇聯。所以說中國國民黨「親中」，並不恰當，因為中國國民黨連黨名都掛「中國」名號了，他們全黨自始都認同自己是中國人。本身就是中國，何必親中？

所以，自馬英九主政時代，即在執行以中國為思考的政策，最典型的是企圖通過「服貿」，要將台灣的食衣住行育樂生老病死…百行百業向對岸全面開放，讓中華人民共和國方便「移民實邊」。幸虧有青年學生以台灣為主體思考，「自己的國家自己救」，發動太陽花學運制止。

還記得嗎？二〇一一年，前國防大學退役將領夏瀛洲的名言「共軍、國軍，都是中國軍」，這不是「親中」言論，而是最直接的中國用語。

現在他們更直白了，金門立委陳玉珍說「北京中央」；不分區立委翁曉玲直白說：「中華人民共和國統一台灣有什麼不對？」；國民黨前發言人李明璇更強調「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的。」簡直就站在敵營立場向台灣叫陣！

這兩年來，「中國的」國民黨聯合「兩岸一家親」的白黨，在立法院要將台灣的所有典章制度與議事規則及慣例，全面摧毀，要癱瘓憲法法庭、癱瘓國防、癱瘓中央財政….。我原本想不通，如此企圖全面摧毀台灣，難道不擔心輪到他們執政時，如何接這個被他們摧毀爛攤子？現在想通了，原來他們沒想再執政了，直接讓他們的祖國接管。

這個掛名「中國」的國民黨，要認同中國，並不奇怪。如果他們熱愛中國，理應致力於中國的民主化，讓中國成為民主自由人權法治的國家，讓現在只九分自由度的中國，而能提升到像台灣有九十四分的程度，說不定我也樂意參加。然而他們不此之圖，自兩蔣離開，李登輝被趕走後，他們對於中共的專制極權、蹂躪人權、箝制自由、迫害維人藏族、活摘「國有器官」…，一概網開一面，視而不見，反而台灣的民選總統被他們辱罵「獨裁」。所以，說他們「親中」不恰當，但說他們「親共」，則很貼切。他們已成為中共在台代言人，在台第五縱隊，是中共侵台亡台的協力者、內應者、馬前卒！

話說回來，如果中國國民黨願意致力於中國民主化，讓中國成為民主自由國家，則台灣是應該可以「親中」的。記得二〇一七年六月當時的台南市長賴清德在答覆一位國民黨籍市議員批判他「反中」時，賴清德直接反應他是「親中愛台」。是的，台灣與中國，不能建立經濟互惠、文化交流的兩個兄弟之邦的關係嗎？這不就是台海雙邊的Idea type嗎？這才是台海和平穩定繁榮的關鍵。

（作者是台北教育大學名譽教授）

