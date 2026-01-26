自由電子報
自由廣場》台美關稅談判大成功 應擴大廣宣

2026/01/26 05:30

◎ 陳雨鑫

歷經九個月艱辛的台美關稅談判，台灣團隊取得巨大成功，然民眾卻感受不深。政府應大力宣導成果，傳遞正確資訊並提振國人士氣。

團隊帶回兩個最優惠：輸美貨品關稅由原本卅二％高門檻，大幅調降至十五％且不疊加，此待遇與日韓歐等主要美貿易逆差國一致；二三二條款，更取得半導體最優惠待遇的承諾。

此協議鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位，更大幅提升工具機、汽車零組件等傳統產業的國際競爭力。

但成績卻僅在官方管道及部分媒體刊出，效果僅守住同溫層，一般大眾不甚了解。

尤其這次關稅談判結果，可說挽救台灣掙扎的傳統產業，關稅大幅降低，許多公司將起死回生，各產業理事長紛紛表示肯定。

翻開原本的關稅稅率，汽車零組件廿六．二五％、自行車產業廿五．六％、工具機產業廿四％、醫療器材廿二．五％全降至十五％。其他像是塑膠、水五金、醫材、自行車等產業都獲得極大助益。

難能可貴的是，台灣是唯一因政治因素未與美簽訂自由貿易協定（FTA）的國家，超乎預期的結果讓台灣打破中國長期打壓的不利因素，可說是卅年來最成功的一次談判。

如此優異成績，政府應有效地全面宣導︰首先是宣傳的內容，台積電的全球領先地位眾所皆知，但多數人卻無感，因為非科技業領域不容易共享果實，而這次提升傳產，影響層面更廣，卻仍有許多人不知，顯見宣傳不成比例。

其次是宣傳的方式，可依年齡、區域等區隔市場，分層系統性地傳播給老中青世代。

另外，善用短影音、梗圖在社群平台上推廣（Dcard、IG、Threads），並結合熱愛台灣的網紅等方式，抓住年輕人的口味。對年輕人的宣傳更要善用口號，以短小精幹為原則，例如白黨的「科學、理性、務實」幾乎席捲六成大學生。還有中間選民對於政治議題較不熱衷，也應找尋適合的管道如財經網紅等，把談判資訊讓大眾知曉。

分層推廣是精準且花費資源的宣傳策略，許多媒體的篇幅反而用在攻擊在野黨的諸般缺失，這也十分可惜。

筆者認為，應多宣導政府做事成果，強化國人對執政的信心，對台灣的前途發展更有利。政府應走出同溫層，宣導全民共享的談判利多給全體國人，凝聚熱愛台灣的各界有力人士，勇於為國家有利政策發聲。

我們期待台灣人對自己國家發展深具信心，也希望朝野各界能給予第一線談判英雄最基本的尊重。

少一點政治口水，多一點建設性的建言，才能讓台灣這艘經貿之舟，在驚濤駭浪中繼續穩健航行。

（作者為前台中縣副縣長，行政院體委會副主委）

