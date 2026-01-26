自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》全球民主陣營的公敵

2026/01/26 05:30

藍白一再以各種藉口杯葛一．二五兆元國防特別預算，不但弱化台灣的自衛能力，更將造成民主陣營第一島鏈的破口。（資料照）藍白一再以各種藉口杯葛一．二五兆元國防特別預算，不但弱化台灣的自衛能力，更將造成民主陣營第一島鏈的破口。（資料照）

藍白一再以各種藉口杯葛一．二五兆元國防特別預算，不但弱化台灣的自衛能力，更將造成民主陣營第一島鏈的破口。美國在台協會處長谷立言直言，「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力，支持台灣將國防支出提升至GDP的五％，並點名「一．二五兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一；但藍白顯然並不領情，仍然第九次封殺特別條例付委。

反對黨立委拒審強化台灣防衛韌性的國防預算，似乎在重演在陳水扁任內杯葛採購柴電潛艦預算覆議，當年軍購不成使台灣強化國防出現空窗期，中台之間軍力差距逐漸擴大。從蔡英文總統到賴清德總統，大力進行強化國防的補破網。而在這一段時間，國際大環境出現了翻天覆地的變化，由於中共不但在國內實施數位獨裁體制，更強化軍力，對外擴張，意圖推動所謂「中華民族偉大復興」，嚴重威脅自由世界的安全，台灣則首當其衝。歐美民主國家將中國引進全球經貿體系，期盼能經由經濟發展，促成政治改革，如今則大失所望。因此，在川普第一任期時，引爆美中貿易戰，其後更擴大至科技戰、金融戰以及軍事對抗，等於在全球的地緣政治與地緣經濟上，美國徹底與中國脫鉤。而台灣則處境非常微妙，一方面受益於美中貿易戰，成為民主供應鏈關鍵核心；另一方面卻是中國完成「祖國完全統一」的獵物，國家安全受到嚴重威脅。

美台一向是堅定的盟友，《台灣關係法》確立一旦台灣受到中共武力進犯，美國必須協助台灣自衛。尤有甚者，川普最近公布的《國家安全戰略》明確表達透過絕對實力遏阻中國重塑全球秩序，並強調台灣的地緣戰略與半導體關鍵地位。然而此際川普改變了美國維護全球安全的策略，不願獨自擔負防衛全球和平的責任，而是要求盟友共同承擔，在印太戰略上，要求日、韓提高國防預算。因而第一島鏈從日本、菲律賓到第二島鏈的澳洲，無不大幅調高國防預算；日本增加一倍、菲律賓增加近十％。但被經濟學人指稱，地表上最危險地方的台灣，面對「二〇二七年中共犯台」傳言甚囂塵上之際，藍白卻一再封殺國防特別預算，才會促使谷立言代表美國公開力挺賴政府的一．二五兆元國防特別預算。可悲的是，親中派領導下的藍白仍不把國家安全放在心裡，以拒審國防特別條例、總預算，揚言嚴審台美關稅協議，作為向習近平輸誠的投名狀。

令人厭惡的是，藍白口頭上宣稱支持提高國防預算，另一方面卻一再以欠缺正當性的藉口阻擋國防預算。例如，要求賴清德赴立法院並接受立委諮詢，但憲法法庭判決，強調總統無義務向立院報告。況且藍白立委要求「即問即答」，只是意圖羞辱賴總統而已。坦言之，藍白若真正有心要了解軍購的詳情，實際上出席預算審查的國防部人士，更能給予專業的解說，可見藍白不求諸專業，卻劍指賴清德，司馬昭之心，路人皆知。

此外，也有人要賴總統保證通過一．二五兆元國防預算後，中共軍機不再飛越海峽中線。這也是邏輯錯亂的思維，中共軍機常飛越台海中線不就是認為台灣防衛力不強，才敢如此造次，一旦包括精準打擊及不對稱戰力等台灣之盾建構完成，將會使中共有所顧慮、收斂。而且，共軍要不要跨過海峽中線，應該問的是習近平而非賴清德。由上述種種理由看來，藍白支持提高國防是假，阻擋國家防衛能力提升才是真正的目的。

美國與第一島鏈國家都在強化國防，對台灣安全的關心甚至超過藍白。尤其是日本，高市早苗提出「台灣有事」論，雖受中共施以各種威脅反制卻始終不改其志，堅守理念的意志令人佩服。更值得重視的是，高市解散國會的一個重要的考量，乃是當前局勢正變得愈發嚴峻，中國軍隊在台灣周邊舉行演習，而且試圖以經濟脅迫施壓他國屈服、接受其主張。她強調，沒有國民的支持，無法展開強而有力的外交安保政策。高市更強調，「沒有守護自己國家的決心，就不會有人出手相助」。偉哉斯言，藍白的護台之心若能與高市相比，就不會一再拒審國防特別預算。

據傳，近期有來自華府的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，對其阻擋國防預算的理由感到極度不解與失望，因而將這些阻礙台灣強化自衛能力的政客形容為「台灣安全的敵人（Enemy of Taiwan Security）」。

其實，藍白常以冠冕堂皇的理由包裝親中立場，表面看來，立法院的亂象似乎導因於藍白與綠的政黨對抗，但實際上藍白反對民進黨，只是用以包裝反台親中的行徑。而藍白反對提高國防預算，亦將造成民主陣營在第一島鏈阻遏中共的破口，因而藍白不但是台灣安全的敵人，更是威脅民主防衛鏈的全球公敵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書