社論》全球民主陣營的公敵

藍白一再以各種藉口杯葛一．二五兆元國防特別預算，不但弱化台灣的自衛能力，更將造成民主陣營第一島鏈的破口。（資料照）

藍白一再以各種藉口杯葛一．二五兆元國防特別預算，不但弱化台灣的自衛能力，更將造成民主陣營第一島鏈的破口。美國在台協會處長谷立言直言，「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力，支持台灣將國防支出提升至GDP的五％，並點名「一．二五兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一；但藍白顯然並不領情，仍然第九次封殺特別條例付委。

反對黨立委拒審強化台灣防衛韌性的國防預算，似乎在重演在陳水扁任內杯葛採購柴電潛艦預算覆議，當年軍購不成使台灣強化國防出現空窗期，中台之間軍力差距逐漸擴大。從蔡英文總統到賴清德總統，大力進行強化國防的補破網。而在這一段時間，國際大環境出現了翻天覆地的變化，由於中共不但在國內實施數位獨裁體制，更強化軍力，對外擴張，意圖推動所謂「中華民族偉大復興」，嚴重威脅自由世界的安全，台灣則首當其衝。歐美民主國家將中國引進全球經貿體系，期盼能經由經濟發展，促成政治改革，如今則大失所望。因此，在川普第一任期時，引爆美中貿易戰，其後更擴大至科技戰、金融戰以及軍事對抗，等於在全球的地緣政治與地緣經濟上，美國徹底與中國脫鉤。而台灣則處境非常微妙，一方面受益於美中貿易戰，成為民主供應鏈關鍵核心；另一方面卻是中國完成「祖國完全統一」的獵物，國家安全受到嚴重威脅。

請繼續往下閱讀...

美台一向是堅定的盟友，《台灣關係法》確立一旦台灣受到中共武力進犯，美國必須協助台灣自衛。尤有甚者，川普最近公布的《國家安全戰略》明確表達透過絕對實力遏阻中國重塑全球秩序，並強調台灣的地緣戰略與半導體關鍵地位。然而此際川普改變了美國維護全球安全的策略，不願獨自擔負防衛全球和平的責任，而是要求盟友共同承擔，在印太戰略上，要求日、韓提高國防預算。因而第一島鏈從日本、菲律賓到第二島鏈的澳洲，無不大幅調高國防預算；日本增加一倍、菲律賓增加近十％。但被經濟學人指稱，地表上最危險地方的台灣，面對「二〇二七年中共犯台」傳言甚囂塵上之際，藍白卻一再封殺國防特別預算，才會促使谷立言代表美國公開力挺賴政府的一．二五兆元國防特別預算。可悲的是，親中派領導下的藍白仍不把國家安全放在心裡，以拒審國防特別條例、總預算，揚言嚴審台美關稅協議，作為向習近平輸誠的投名狀。

令人厭惡的是，藍白口頭上宣稱支持提高國防預算，另一方面卻一再以欠缺正當性的藉口阻擋國防預算。例如，要求賴清德赴立法院並接受立委諮詢，但憲法法庭判決，強調總統無義務向立院報告。況且藍白立委要求「即問即答」，只是意圖羞辱賴總統而已。坦言之，藍白若真正有心要了解軍購的詳情，實際上出席預算審查的國防部人士，更能給予專業的解說，可見藍白不求諸專業，卻劍指賴清德，司馬昭之心，路人皆知。

此外，也有人要賴總統保證通過一．二五兆元國防預算後，中共軍機不再飛越海峽中線。這也是邏輯錯亂的思維，中共軍機常飛越台海中線不就是認為台灣防衛力不強，才敢如此造次，一旦包括精準打擊及不對稱戰力等台灣之盾建構完成，將會使中共有所顧慮、收斂。而且，共軍要不要跨過海峽中線，應該問的是習近平而非賴清德。由上述種種理由看來，藍白支持提高國防是假，阻擋國家防衛能力提升才是真正的目的。

美國與第一島鏈國家都在強化國防，對台灣安全的關心甚至超過藍白。尤其是日本，高市早苗提出「台灣有事」論，雖受中共施以各種威脅反制卻始終不改其志，堅守理念的意志令人佩服。更值得重視的是，高市解散國會的一個重要的考量，乃是當前局勢正變得愈發嚴峻，中國軍隊在台灣周邊舉行演習，而且試圖以經濟脅迫施壓他國屈服、接受其主張。她強調，沒有國民的支持，無法展開強而有力的外交安保政策。高市更強調，「沒有守護自己國家的決心，就不會有人出手相助」。偉哉斯言，藍白的護台之心若能與高市相比，就不會一再拒審國防特別預算。

據傳，近期有來自華府的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，對其阻擋國防預算的理由感到極度不解與失望，因而將這些阻礙台灣強化自衛能力的政客形容為「台灣安全的敵人（Enemy of Taiwan Security）」。

其實，藍白常以冠冕堂皇的理由包裝親中立場，表面看來，立法院的亂象似乎導因於藍白與綠的政黨對抗，但實際上藍白反對民進黨，只是用以包裝反台親中的行徑。而藍白反對提高國防預算，亦將造成民主陣營在第一島鏈阻遏中共的破口，因而藍白不但是台灣安全的敵人，更是威脅民主防衛鏈的全球公敵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法