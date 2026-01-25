自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共每一次對外軍演 背後都是一次對內清洗

2026/01/25 05:30

◎ 衛重華

近期多起訊息顯示，中共在軍中高層再度展開密集整肅，從火箭軍系統、裝備體系到聯參與戰區指揮層，關鍵職位接連「出事」，甚至波及被視為穩定核心的中央軍委成員。消息往往先由官方以模糊措辭釋放，再由外媒補齊脈絡，形成一種熟悉的節奏。對照過往經驗，這類內部震盪幾乎伴隨對外軍事演習或軍事恫嚇動作，這不是巧合，而是一套高度制度化的政治操作。

從新聞脈絡來看，每當共軍出現重大整肅，對台、對周邊國家的演習就會迅速升高。官方一方面對內強調「反腐」、「整風」，另一方面對外展示所謂戰備與實力，藉此轉移焦點。這些演習的政治功能，遠遠大於軍事功能，其真正目的在於掩蓋權力鬥爭造成的不安，並重新塑造「外部威脅」敘事，讓軍隊與社會被迫重新集結在政權之下。

更值得警惕的是，新聞反覆揭示一個結構性問題，中共的軍事專業正被系統性犧牲在政治清洗之中。整肅之後的演習，並非建立在專業評估與風險控管之上，而是建立在忠誠測試與政治表態之上。誰敢踩剎車、誰敢提醒風險，反而容易成為下一個被清算的對象，於是演習只會越來越貼近灰色地帶，越來越需要用聲量與姿態來證明「沒有失控」。

吾人可清楚看見，中共的演習已成為內部權力不穩的外顯症狀。軍隊不再是以作戰能力為核心的制度組織，而是被迫扮演政權安撫與宣傳的工具。當整肅成為常態，演習就成為必要配套，這樣的循環只會不斷侵蝕指揮體系的理性與判斷力，讓誤判的風險持續累積。

（作者為軍人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書