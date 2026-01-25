自由廣場》中共每一次對外軍演 背後都是一次對內清洗

◎ 衛重華

近期多起訊息顯示，中共在軍中高層再度展開密集整肅，從火箭軍系統、裝備體系到聯參與戰區指揮層，關鍵職位接連「出事」，甚至波及被視為穩定核心的中央軍委成員。消息往往先由官方以模糊措辭釋放，再由外媒補齊脈絡，形成一種熟悉的節奏。對照過往經驗，這類內部震盪幾乎伴隨對外軍事演習或軍事恫嚇動作，這不是巧合，而是一套高度制度化的政治操作。

從新聞脈絡來看，每當共軍出現重大整肅，對台、對周邊國家的演習就會迅速升高。官方一方面對內強調「反腐」、「整風」，另一方面對外展示所謂戰備與實力，藉此轉移焦點。這些演習的政治功能，遠遠大於軍事功能，其真正目的在於掩蓋權力鬥爭造成的不安，並重新塑造「外部威脅」敘事，讓軍隊與社會被迫重新集結在政權之下。

更值得警惕的是，新聞反覆揭示一個結構性問題，中共的軍事專業正被系統性犧牲在政治清洗之中。整肅之後的演習，並非建立在專業評估與風險控管之上，而是建立在忠誠測試與政治表態之上。誰敢踩剎車、誰敢提醒風險，反而容易成為下一個被清算的對象，於是演習只會越來越貼近灰色地帶，越來越需要用聲量與姿態來證明「沒有失控」。

吾人可清楚看見，中共的演習已成為內部權力不穩的外顯症狀。軍隊不再是以作戰能力為核心的制度組織，而是被迫扮演政權安撫與宣傳的工具。當整肅成為常態，演習就成為必要配套，這樣的循環只會不斷侵蝕指揮體系的理性與判斷力，讓誤判的風險持續累積。

（作者為軍人）

