自由廣場》從張又俠遭立案 看習近平的下一步

2026/01/25 05:30

◎ 林穎佑

一月廿四日下午，中國國防部官網表示副軍委主席張又俠、聯合參謀部部長劉振立遭立案審查調查，立刻引發震撼。這也代表當前的中央軍委會裡沒有一位具有野戰軍官經歷的將領，張升民雖在去年底晉升副主席，但其政工軍紀委體系，或許能有效進行內部管理，但能否勝任當前複雜的聯合作戰指揮體系仍是未知數。

在張又俠與劉振立立案後，顯見中共領導人習近平已是「孤家寡人」狀態，以恐怖統治的方式統領解放軍。自習近平掌權後，從胡錦濤時代的中央軍委徐才厚、郭伯雄，到中共第十八、十九屆的中央軍委張陽、房峰輝紛紛落馬，到第廿屆中央軍委出身火箭軍的魏鳳和、前國防部長李尚福與習近平在福建有共事經驗的苗華等人亦落馬。從上述被撤職、開除黨籍的中央軍委來看，無論軍種或是有無地域關係都無一倖免，即便外界過去傳聞習近平坐擁太子黨依靠，但此次解放軍開國上將張宗遜之子張又俠遭立案審查，顯示紅二代、軍二代的人際關係對習來說都不是重點。甚至對習近平而言，更可能利用將領彼此之間的矛盾來穩固自身的權利，並藉由互揭瘡疤的對質資料來做為打擊各派系的證據。藉此作為統治穩定權力的手段。

目前中共中央軍委會僅剩軍委主席習近平和副主席張升民，其餘軍委均已落馬；特別是重要的聯合參謀部，目前更是群龍無首。需注意的是即便高層將領的動盪，凸顯習近平目前對解放軍是「軍隊內部穩定，高於外部作戰」，但這是否會讓未來有可能的潛在將星更會躍躍欲試，在周邊海空域進行更為積極的戰術作為，來作為秀效忠的依據，更為積極運用解放軍對台灣的聯合戰備警巡、海空軍例行演習等作為，但會呈現戰術上積極，戰略上趨於保守的姿態。

習近平執行「史達林式」的恐怖統治，對於高階將領沒有絕對信任，也不管先前與習的關係，回到習近平對各將領的信任度與忠誠度。其最終目標很可能就是為了在第三任期結束前徹底清洗現任將領，類似當年江澤民拔擢大批年輕將領來做為未來穩固其地位的依據，並配合中央政治局委員中沒有軍人的決策，讓未來即便總書記與國家主席可能有其他人選，但掌握軍中指揮權的只有習近平一人，讓「聽黨指揮」正式成為「聽習指揮」，這會使解放軍再度回到「先求紅，再求專」的狀況，但這樣的部隊是否能打勝仗？仍有待觀察，畢竟即便有先進裝備，但作戰還是要由人來完成。

（作者為淡大國際事務與戰略研究所副教授）

