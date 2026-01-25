自由廣場》立委「先這樣也沒關係」？ 誰在模糊國家忠誠！

◎ 張商陽

最近，民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀，因為仍未放棄中國國籍（陸委會未收到證明），引發討論。這不是什麼行政瑕疵，而是民眾黨自己做出的選擇：把一個國家忠誠還沒有說清楚的人，送進立法院。

這種風險不是突然冒出來的，是有人覺得「先這樣也沒關係」。

請繼續往下閱讀...

問題不在李貞秀個人，而在民眾黨是不是認為，立法權可以先用，忠誠問題以後再補。

放到國際上看，其實一點都不複雜。美、德與日韓等民主國家，國會議員都只有一個國籍。原因很簡單，因為他們要審國防、看預算、碰國安。說白一點，你不可能一邊還掛著別國身分，一邊跑進國會決定國防怎麼花錢。這就像你已經是甲公司的員工，卻跑去另一家公司當主管，還要大家相信你不會有利益衝突。

這不是管太嚴，是常識。也沒有哪個成熟民主國家，會把這種風險丟給社會，等出事再說。

這樣的規定背後，也不是誰拍腦袋想出來的。國際法在看一個政治體時，重點不在誰喊得最大聲，而是誰真的在管事。也就是，有沒有真的在課稅、徵兵、處理法律糾紛、負責人民安全。政治忠誠，本來就只能對這樣的政府負責。

德國的憲政實務也早就講得很清楚，公職人員效忠的，是實際在運作的民主憲政體制，不是抽象的民族情感，也不是歷史口號。

回到中華民國憲法，其實也一樣。憲法說得很清楚，主權在人民，人民要繳稅、要服兵役，政府是人民選出來的。這些條文合起來，意思只有一個：政治權力跟政治忠誠，一定是綁在實際治理關係上。

中國政府沒有對台灣人民課稅，也沒有徵兵，更沒有負責保護台灣，卻一直主張政治隸屬。民眾黨如果還選擇讓這樣的身分進國會，不是什麼多元包容，而是自己把國家忠誠的底線畫模糊。

立法院沒有試用期。政治忠誠也不是補件資料。

現在缺的，不是包容心，而是有沒有人願意把制度底線守住。

（作者為蛋農）

