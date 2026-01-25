自由廣場》台灣不能再假設 時間站在我們這一邊

◎ 湯先鈍

台灣社會長期存在兩種自我安慰的想法：一是中國不會動武，因為代價太高；二是即使中國出手，美國也一定會來救。近期三篇刊登於《外交事務》的重量級分析，同時對這兩種想法提出嚴厲警告——台灣正進入一個比過去更危險的時期。

史汀生中心中國計畫主任孫韻指出，北京可能不再認為「等一等會更有利」，反而覺得機會正在流失。習近平面臨歷史定位與接班壓力，美國戰略重心轉向西半球，台灣內部政治支持出現波動，北京因此可能認定：現在比未來更適合冒險。戰爭不一定是因為自信，而常常源於對時間不利的焦慮。

國防大學學者吳梭納（Joel Wuthnow）則提醒，更大危險甚至不來自北京的刻意決策，而是意外升高的軍事摩擦。共軍飛機與船艦愈來愈貼近台灣領空與海域，擦槍走火、誤判、過度反應的機率同步升高。一旦有人員傷亡，在民族主義與國內政治壓力下，任何一方都可能難以退讓，衝突就可能失控擴大。

即使台灣成功擋下登陸，美國學者庫柏（Zack Cooper）也警告，戰爭未必就此結束。對北京而言，承認失敗的政治代價極高，特別是在習近平體制下，更可能改採封鎖、離島奪取與長期經濟消耗戰。也就是說，台灣就算撐過第一波，仍可能陷入拖垮社會與經濟的持久戰。

這些風險，因為川普政府的當前訊號而更加放大。強調西半球優先、對台採取高度交易式經貿政策、避免明確防衛承諾，在北京眼中可能不是謹慎，而是可趁之機。嚇阻的關鍵不只在武器，更在對意志的判斷；若侵略者開始相信對手不會出手，衝突風險反而上升。

然而，最重要的結論不是美國該怎麼做，而是台灣必須自己做好什麼準備。

第一，台灣必須在維持嚇阻的同時降低誤判風險。紀律嚴明的交戰規則、專業化危機處理，以及避免高風險象徵性政治動作，都是防止小事故變成大戰爭的關鍵。

第二，國安思維不能只停留在「擋登陸」。能源、糧食、醫療、通訊與民防體系，才是面對封鎖與長期施壓的生存基礎。

第三，必須建立並維持危機溝通管道，即使是非正式、間接的也好。歷史告訴我們，戰爭往往不是因為沒有武器，而是因為沒有退場機制。

最後，台灣需要的是社會韌性與政治穩定。北京觀察的不只是軍購數字，更是台灣是否分裂、疲憊、失去自信。

真正的危險不是恐慌，而是繼續假設時間一定站在我們這一邊。未來幾年，很可能不是風平浪靜的等待期，而是台海最不穩定的階段。準備，不能再拖延！

（作者為加州州立大學富樂頓分校的兼任教授）

