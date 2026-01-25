自由廣場》金主指導政策？越界「干政」的民主風險

◎ 葉昱呈

國民黨中央與立法院黨團餐敘，因金主「CK楊」高調現身，並就軍購、對美關稅及半導體政策對立委「開示」，引發關注。爭議核心不在個人背景或言論立場，而在民主制度的分際是否清楚。

他的言論伴隨誇大軍購支出、混淆年度預算與後勤維持費的恐慌敘事，刻意將國防描繪成吞噬民生的黑洞。這不是監督，而是操弄。同樣地，無視全球供應鏈現實，把台美產業合作簡化為「賣台」，實際是迎合特定地緣的政治話術。

未具民意基礎、亦無黨職的金主，若能在國會權力核心場域對政策產生實質影響，將形成制度外的「影子決策」，勢必削弱國會審議與政黨自治的正當性。參與公共討論並非不可，但角色界線必須清楚。資金支持不應轉化為政策指揮，否則民主運作將流於形式。

立委的政策立場，應來自選民託付與制度內辯論。就政策內容而言，軍購預算、國防支出與產業布局本就需要嚴肅審查。若刻意混淆預算種類並推論民生排擠效果，已偏離理性財政分析。對台美產業合作的批評，若忽視企業全球布局與風險分散原則，也難稱符經濟治理標準。

民主政治容許辯論，但不能容忍程序被架空。當資本越過制度門檻，直接介入政策形成，受損的不只是政黨形象，而是整體憲政秩序與公共信任。這是民主制度必須正視的警訊。

（作者為公務員）

